Български отбор спечели бронзови медали в Шампионска лига след невероятна драма в Гърция

Българският футболен отбор “Войводите” завоюва бронзовите медали на международния турнир Conference Champions League Crete 2026, проведен на гръцкия остров Крит. Родният тим стигна до третото място след четири дни, изпълнени с обрати, кадрови проблеми и драматични двубои. Най-впечатляващото е, че българите спечелиха решителния мач за бронза, въпреки че разполагаха с едва шестима здрави футболисти и нямаха нито една резерва.

“Войводите” преодоляха тежко начало и стигнаха до полуфиналите

Турнирът събра общо 101 отбора, разпределени в три дивизии. Всичките седем български представители започнаха участието си в Дивизия Б (Conference), където само победителите в групите получаваха възможност да продължат към основния поток Champions League.

“Войводите” пристигнаха в Гърция без титулярния си вратар и голяма част от атакуващите си футболисти. Началото също не беше успешно – поражение с 1:3 от френски състав и трудна победа с 1:0 над хърватски тим.

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Впоследствие българите намериха своя ритъм и записаха три поредни победи – 7:0 срещу полски отбор, 6:0 над италиански съперник и служебно 3:0 срещу гръцки тим. На четвъртфиналите “Войводите” разгромиха друг полски представител с 6:0, но на полуфинала отпаднаха след изпълнение на дузпи при равенство 2:2 в редовното време.

Бронз без резерви и без вратар

Полуфиналният двубой се оказа особено тежък за българския състав. В хода на срещата от игра излязоха вратарят и двамата най-опитни полеви футболисти. Още по-рано тимът беше загубил друг състезател заради тежко хранително натравяне.

Така за мача за третото място “Войводите” разполагаха с точно шестима футболисти, без резерви и без наличен вратар. Въпреки това българският отбор успя да победи с 4:3 състав от Малта, изграден от сръбски играчи, и да спечели бронзовите отличия.

Това беше дебютно участие на “Войводите” в турнира като клубен отбор, а третото място в потока Conference се превърна в успешен завършек на трудната им кампания в Крит.

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