Войната в Украйна:

Черно море загря за дербито с Лудогорец с бой над Миньор за Купата

29 октомври 2025, 14:10 часа 472 прочитания 0 коментара
Черно море загря за дербито с Лудогорец с бой над Миньор за Купата

Черно море е поредният елитен отбор, който продължава напред в турнира за Купата на България по футбол. „Моряците“ надвиха Миньор Перник с 3:0 като гост в среща от 1/16-финалите на надпреварата.

И трите попадения паднаха след почивката. Густаво Франса откри за тима на Илиан Илиев в 51-та минута, а Селсо Сидни добави нови два гола.

Черно море е седмият тим, който се класира за 1/8-финалите 

Така варненци се присъединиха към пловдивските Ботев и Локомотив, Локомотив София, Добруджа, Спартак Варна и Арда, които вече са осминафиналисти.

Фенове на Черно море

В края на седмицата Черно море приема шампиона Лудогорец в сблъсък в Първа лига.

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

ОЩЕ: Шефът на ЦСКА 1948 анализира Първа лига: От "Системата Клатеберг" до "Евала, Майсторе"!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Бойко Димитров
Бойко Димитров Отговорен редактор
Купа на България Миньор Перник Лудогорец ПФК Черно море Първа лига информация 2025
Още от Футбол България
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес