Черно море загря за дербито с Лудогорец с бой над Миньор за Купата

Черно море е поредният елитен отбор, който продължава напред в турнира за Купата на България по футбол. „Моряците“ надвиха Миньор Перник с 3:0 като гост в среща от 1/16-финалите на надпреварата.

И трите попадения паднаха след почивката. Густаво Франса откри за тима на Илиан Илиев в 51-та минута, а Селсо Сидни добави нови два гола.

Черно море е седмият тим, който се класира за 1/8-финалите

Така варненци се присъединиха към пловдивските Ботев и Локомотив, Локомотив София, Добруджа, Спартак Варна и Арда, които вече са осминафиналисти.

В края на седмицата Черно море приема шампиона Лудогорец в сблъсък в Първа лига.

