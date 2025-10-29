Черно море загря за дербито с Лудогорец с бой над Миньор за Купата

Черно море е поредният елитен отбор, който продължава напред в турнира за Купата на България по футбол. „Моряците“ надвиха Миньор Перник с 3:0 като гост в среща от 1/16-финалите на надпреварата.
И трите попадения паднаха след почивката. Густаво Франса откри за тима на Илиан Илиев в 51-та минута, а Селсо Сидни добави нови два гола.
Черно море е седмият тим, който се класира за 1/8-финалите
Така варненци се присъединиха към пловдивските Ботев и Локомотив, Локомотив София, Добруджа, Спартак Варна и Арда, които вече са осминафиналисти.
В края на седмицата Черно море приема шампиона Лудогорец в сблъсък в Първа лига.
ОЩЕ: Шефът на ЦСКА 1948 анализира Първа лига: От "Системата Клатеберг" до "Евала, Майсторе"!
Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.