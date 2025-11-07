Четирикратен шампион на България се самопредложи за нов треньор на Лудогорец. Става въпрос за бившия наставник на тима Георги Дерменджиев. Както е известно, родният първенец се представя много слабо от началото на този сезон и поради тази причина ръководството на „орлите“ взе решение да освободи наставника Руи Мота. В момента разградчани изостават на 11 точки от лидера в Първа лига - Левски. „Орлите“ обаче са с мач по-малко.

Георги Дерменджиев вече 3 пъти бе начело на „орлите“

Георги Дерменджиев говори пред колегите от „Спортал“ като заяви, че отстраняването на Руи Мота е било правилно от страна на Лудогорец. Той допълни, че никой от ръководството на „орлите“ не го е търсил, за да му предложи треньорския пост, но той е много лоялен към клуба и е готов да помогне, ако се наложи. Дерменджиев вече на три пъти води Лудогорец като спечели четири шампионски титли с разградчани.

„Ако се наложи, готов съм да помогна“

„Мисля, че Руи Мота не си свърши добре работата. Отстраняването му не е прибързано решение, а добра идея. За мача с ЦСКА 1948 отборът явно не е бил подготвен. Липсваше концентрация. Никой от Лудогорец не ме е търсил. Аз съм лоялен към клуба. Знаете, че съм бил вече 3 пъти в отбора. Ако се наложи, готов съм да помогна. За мен не е проблем“, заяви Георги Дерменджиев.

