Любопитно:

Четирикратен шампион на България се самопредложи за нов треньор на Лудогорец

07 ноември 2025, 14:59 часа 259 прочитания 0 коментара
Четирикратен шампион на България се самопредложи за нов треньор на Лудогорец

Четирикратен шампион на България се самопредложи за нов треньор на Лудогорец. Става въпрос за бившия наставник на тима Георги Дерменджиев. Както е известно, родният първенец се представя много слабо от началото на този сезон и поради тази причина ръководството на „орлите“ взе решение да освободи наставника Руи Мота. В момента разградчани изостават на 11 точки от лидера в Първа лига - Левски. „Орлите“ обаче са с мач по-малко.

Георги Дерменджиев вече 3 пъти бе начело на „орлите“

Георги Дерменджиев говори пред колегите от „Спортал“ като заяви, че отстраняването на Руи Мота е било правилно от страна на Лудогорец. Той допълни, че никой от ръководството на „орлите“ не го е търсил, за да му предложи треньорския пост, но той е много лоялен към клуба и е готов да помогне, ако се наложи. Дерменджиев вече на три пъти води Лудогорец като спечели четири шампионски титли с разградчани.

Георги Дерменджиев

„Ако се наложи, готов съм да помогна“

„Мисля, че Руи Мота не си свърши добре работата. Отстраняването му не е прибързано решение, а добра идея. За мача с ЦСКА 1948 отборът явно не е бил подготвен. Липсваше концентрация. Никой от Лудогорец не ме е търсил. Аз съм лоялен към клуба. Знаете, че съм бил вече 3 пъти в отбора. Ако се наложи, готов съм да помогна. За мен не е проблем“, заяви Георги Дерменджиев.

ОЩЕ: Лудогорец помечта в края, но пак не взе ръка в Лига Европа! Спрягаан за ЦСКА наказа "орлите"

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Бойко Димитров
Бойко Димитров Отговорен редактор
Лудогорец Георги Дерменджиев Първа лига
Още от Футбол България
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес