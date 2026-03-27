Чистка в Лудогорец при провал в битката за титлата

Ръководството на Лудогорец планира голяма чистка в тима при провал в битката за титлата в Първа лига. Както е известно, хегемонията на „орлите“ е поставена на карта, след като съставът на Пер-Матиас Хьогмо изостава на 9 точки от лидера Левски. До края на сезона остават едва 9 кръга, в които разградчани ще трябва да се представят на много високо ниво, а също така и да разчитат на грешки на съперника, за да спечелят отличието за 15-ти пореден път.

Лудогорец ще се раздели с няколко играчи през лятото

Според информация на колегите от „Тема спорт“ шефовете на Лудогорец вече са наясно на кои футболисти няма да разчитат през новия сезон. На този етап сигурни напускащи са трансферните разочарования Матеус Машадо и Ерик Биле. Централният защитник Оливие Вердон е с изтичащ договор, като все още няма яснота дали ще му бъде предложен нов контракт или той ще си тръгне като свободен агент.

Бъдещето на Падт и Текпетей също е несигурно

Мястото на вратаря Серджио Падт също е под въпрос. Стражът загуби титулярната си позиция в Лудогорец за сметка на Хендрик Бонман, като не е изключено през лятото той да се завърне в родната си Нидерландия. Бърнард Текпетей също е пред напускане. Той обаче е гласен за трансфер в АЕК Атина. В момента ръководствата на двата клуба водят преговори за цената на ганаеца. Лудогорец иска 5 милиона евро за правата на крилото, но гърците се надяват, че ще склонят „орлите“ да се разделят с него за по-малко пари.

ОЩЕ: Гръцки гранд се пазари с Лудогорец за цената на крило