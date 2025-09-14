"Чух виковете "Оставка!": Шеф на ЦСКА коментира бъдещето на Керкез и заяви, че тимът ще се бори за участие в Европа

В събота ЦСКА записа първата си победа от началото на сезона. Макар и с много късмет, "армейците" успяха да спечелят трите точки срещу Септември София в мач от осмия кръг на Първа лига. Тимът на Душан Керкез бе много близо до пореден резил, но две попадения в продълженията му осигуриха успех с 3:1. Въпреки победата, Националният стадион "Васил Левски" ехтеше от викове: "Оставка!". Преди мача се говореше, че загуба или равенство биха стрували поста на босненския специалист.

От ЦСКА с коментар за бъдещето на Керкез

След победата обаче от клуба увериха, че Керкез остава. Спортният директор Бойко Величков коментира представянето на тима срещу Септември и бъдещето на треньора, както и целите на "червените" до края на сезона. Той подчерта, че е наясно с призивите на феновете, но засега те няма да повлияят на мнението на ръководството: "Чух виковете за оставка. Позицията на ръководството е, че за момента Душан Керкез е нашият треньор. Докато е такъв, той ще има моята и на ръководството подкрепа. Стандартът, към който трябва да се стремим, е много по-различен. Ясно е едно - ЦСКА тепърва трябва много да наваксва. Този мач беше една миниатюрна стъпка. Стандартът, който трябва да гоним, е коренно различен. Не говорим за една победа или поредица от такива. Нашата цел е различна."

ОЩЕ: Керкез побесня на бивш шеф на ЦСКА: Не ме интересува, че има милиони! Клубът му беше срам за България

ЦСКА гони евроучастие

"Лекарството и формулата винаги е една и съща - добрите резултати са разковничето", продължи Величков. "Мога да ви изтъкна много неща, които биха били верни. При друга ефективност този двубой можеше да се развие по съвсем друг начин. Но и ефективността е класа. След ранно падналия гол трябваше да търсим затвърждаване и най-малко втори гол. Това изигра лоша шега, защото спряхме да бъдем агресивни, да търсим гола и изразителната победа. Има факти, които могат да бъдат разчитани по различен начин. Ясно е, че не се справихме с ефективността, нямаше агресия. Но също така е ясно, че старши треньорът, отборът и клубът имаше нужда от тази победа. ЦСКА е длъжен да се опита да спаси сезона, което е минимум игра в Европа. Ясно е, че трябва да наваксваме и не сме в добра позиция, меко казано."

"Армейците" заемат 11-а позиция, след като записаха 2 загуби и 4 равенства в предходните си срещи. Въпреки това Керкез направи голямо обещание на феновете за края на сезона.