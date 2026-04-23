ЦСКА - Левски: Кога и къде да гледаме Вечното дерби от плейофите в Първа лига

Финалните плейофи в Първа лига вече чукат на вратата, а още в първия кръг се задава изключителен сблъсък - този между отборите на ЦСКА и Левски! Вечното дерби на българския футбол се завръща по-малко от две седмици след предното издание от редовния сезон. Залогът е голям и за двата клуба, които гонят различни цели - Левски иска да стане шампион, докато ЦСКА търси път към евротурнирите.

Програма: ЦСКА - Левски | дата | начален час | телевизия

Христо Янев не позволи на Хулио Веласкес да го победи във втори пореден мач начело на ЦСКА. Той го спря през есента след минимален успех с 1:0 след гол на Джеймс Ето'о, а на 13 април успя да измъкне и равенство 1:1 след късен изравнителен гол на Леандро Годой. Сега Янев и неговите възпитаници влизат с допълнително самочувствие във Вечното дерби, след като преди няколко дни победиха действащия шампион Лудогорец с 2:1 като гост в първия полуфинал за Купата.

В кой ден и в колко часа е първото Вечно дерби от плейофите

Не е тайна, че фокусът на ЦСКА е върху Купата, където тимът може да стигне не само до трофей, но и да си осигури участие в Лига Европа. Въпреки това ЦСКА несъмнено ще опита да обърка сметките и на Левски в двубой за чест, в който феновете и на двата отбора винаги изискват да се играе за победа. А големият спектакъл на Националния стадион "Васил Левски" ще се състои на 25 април от 16:00 часа.

Коя телевизия ще излъчи мача

Битката между ЦСКА и Левски ще бъде излъчвана пряко в българския телевизионен ефир. Телевизията, която ще предава мача, е Diema Sport. Ако нямате възможност да гледате двубоя, то можете да проследите в реално време развоя на срещата ЦСКА - Левски НА ЖИВО в Actualno.com и Sportlive.bg!