Левски се спаси от управлението, което върна Челси 114 години назад и го потопи като Титаник

След като разбраха, че новият собственик на Левски ще бъде български милиардер, феновете на “сините“ могат да са спокойни, че любимият им отбор ще бъде в добри ръце. В същото време, на над 2 000 километра от София, те могат да видят нагледно то каква съдба се спасиха. Под ръководството на “BlueCO“ друг “син“ клуб – Челси от английската Висша лига, записа лоши резултати, които отборът не беше виждал от 114 години.

Левски може да се радва, че не е управляван като Челси

След като Левски разбра името на новия си собственик, феновете могат да бъдат спокойни. Но не същото може да се каже за тези на Челси. Компанията собственик на лондончани “BlueCO“ изпълнява управленчески модел подобен на този на “Sport Republic“. Преди месеци Левски беше свързван с Драган Шолак – най-големият инвеститор на “Sport Republic“. Е, феновете на Левски могат да са щастливи, че сърбинът и компанията му няма да са новите собственици на клуба, след като Челси и “BlueCO“ показаха нагледно, че моделът им на управление не работи, поне що се отнася до футбола.

Челси уволни Лиъм Росиниър след само 4 месеца

На 21 април Челси загуби от Брайтън с 0:3. Това беше 5-тата поредна загуба на “сините“ във Висшата лига, като и в 5-те поражения те не отбелязаха гол. Това не им се беше случвало от 1912 г. Тогава е потънал Титаник! От клуба веднага намериха изкупителна жертва за историческото падение – мениджъра Лиъм Росиниър, и го уволниха след само 4 месеца начело на отбора. 41-годишният специалист пристигна на “Стамфорд Бридж“ от френския Страсбург – друг клуб, собственост на “BlueCO“. Той замени Енцо Мареска, който спечели два трофея с Челси – Лигата на конференциите и Световното клубно първенство. Но испанецът си тръгна в края на 2025 г., защото имаше разногласия с ръководството.

Левски можеше да се окаже в ситуацията на Страсбург

Сега и феновете на Страсбург не са доволни, защото отборът се движеше добре под ръководството на Росиниър. И вместо да продължи възхода си, беше използван за захранване на по-големия клуб. А за тези на Челси мъката е още по-голяма – тимът остана без наставник в решаващата част от сезона и може да загуби участието си в европейските клубни турнири за следващата кампания. Една от причините Левски да не бъде продаден на “Sport Republic“ и Драган Шолак беше именно този модел на управление. Компанията е собственик на английския Саутхямптън и още няколко футболни клуба. А за Левски опасността да се окаже в ситуацията, от която Страсбург пострада, беше доста голяма.

