Нова война: САЩ и Израел срещу Иран:

The New York Times с данни колко тежко ранен е Моджтаба Хаменей. Тръмп: Очистваме Ормузкия проток от мини

23 април 2026, 17:55 часа 1367 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Новият лидер на Иран аятолах Моджтаба Хаменей е бил сериозно ранен по време на въздушния удар, при който беше убит баща му аятолах Али Хаменей още на 28 февруари, 2026 година - това съобщава поредна голяма западна медия. Този път The New York Times публикува материал по темата - след доста материали, както и коментари от американския военен министър Пийт Хегсет и от президента на САЩ Доналд Тръмп, че Моджтаба Хаменей е пострадал сериозно.

Сега информацията гласи следното - Моджтаба Хаменей е претърпял три операции на единия крак и може да се нуждае от протеза. Той се възстановява от операция на ръката, а отделно има тежки изгаряния по лицето и устните му, които затрудняват говора. Очаква се да му бъде направена пластична операция.

Тръмп не се спира

Междувременно, Доналд Тръмп продължава да си играе с телефона предиобедно (източно стандартно време) и да публикува нови и нови съобщения в социалната си мрежа Truth Social. Едно от тях касае властта в Иран, а друго - Ормузкия проток.

Още: Иран е стрелял по два кораба в Ормузкия проток след новото затваряне, върховният лидер заплаши враговете

Според Тръмп, в Иран сега имало два кръга, борещи се да установят контрол. Единият е съставен от "хардлайнери", като те били лошо загубили на бойното поле. Вторият бил от "умерени", но те не били чак толкова умерени, обаче бързо печелели уважение (чие уважение не е много ясно, може би на Тръмп):

За Ормузкия проток - Тръмп дал нареждане на американския военноморски флот да стреля по всеки ирански катер, който разполага морски мини в пролива. Освен това, американският президент се кълне, че американски миночистачи прочистват протока и казва - "заповядвам темпото на прочистване да се утрои"

Ивайло Ачев Отговорен редактор
Ормузкия пролив Ормузки проток морски мини война Иран Моджтаба Хаменей
