Италия изпраща два миночистача в Ормузкия проток

23 април 2026, 19:13 часа 218 прочитания 0 коментара
Снимка: Министерство на отбраната
Италия е готова да разположи до четири кораба, включително два миночистача, като част от международна мисия за прочистване на Ормузкия пролив. Това каза началник-щабът на военния флот вицеадмирал Джузепе Бергото пред телевизия РАИ.

"Планът за действие при извънредни ситуации, изготвен от началник-щаба на отбраната, предвижда група, състояща се от два миночистача, ескортен кораб и логистичен кораб", заяви той снощи в ефира на телевизията. "Очевидно няма да действаме сами. Ние сме част от международна коалиция и други държави също ще изпратят миночистачи", каза той, добавяйки, че Великобритания, Франция, Белгия и Нидерландия имат възможности за разминиране. 

Бергото каза, че италианските кораби ще отплават от северозападното пристанище Ла Специя и ще им отнеме около четири седмици, за да стигнат до района.

Още: Великобритания и Франция призоваха за подкрепа на общия им план за Ормузкия проток

Италия в момента разполага с осем миночистача в експлоатация. Министърът на отбраната Гуидо Крозето заяви миналата седмица, че правителството ще поиска одобрение от парламента, преди да разреши участието на Италия в мисия в Ормузкия проток.

Иран не е Венецуела: Любимата тактика на Тръмп с морските блокади удари на камък

Заглавната снимка е илюстративна.

Елена Страхилова Отговорен редактор
Италия миночистач Ормузки проток война Иран
