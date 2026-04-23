Италия изпраща два миночистача в Ормузкия проток

Италия е готова да разположи до четири кораба, включително два миночистача, като част от международна мисия за прочистване на Ормузкия пролив. Това каза началник-щабът на военния флот вицеадмирал Джузепе Бергото пред телевизия РАИ.

"Планът за действие при извънредни ситуации, изготвен от началник-щаба на отбраната, предвижда група, състояща се от два миночистача, ескортен кораб и логистичен кораб", заяви той снощи в ефира на телевизията. "Очевидно няма да действаме сами. Ние сме част от международна коалиция и други държави също ще изпратят миночистачи", каза той, добавяйки, че Великобритания, Франция, Белгия и Нидерландия имат възможности за разминиране.

Бергото каза, че италианските кораби ще отплават от северозападното пристанище Ла Специя и ще им отнеме около четири седмици, за да стигнат до района.

Италия в момента разполага с осем миночистача в експлоатация. Министърът на отбраната Гуидо Крозето заяви миналата седмица, че правителството ще поиска одобрение от парламента, преди да разреши участието на Италия в мисия в Ормузкия проток.

Заглавната снимка е илюстративна.