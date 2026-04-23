Годой се закани на Левски: Защитаваме цветовете на ЦСКА и се стремим към най-високите цели!

Голмайсторът на ЦСКА през този сезон Леандро Годой се закани на Левски преди Вечното дерби на българския футбол. Аржентинският централен нападател говори пред колегите от „Диема“ като бе категоричен, че „армейците“ излизат за победа срещу „сините“. Двубоят между родните грандове ще се състои тази събота, 25 април от 16:00 часа на Националния стадион „Васил Левски“ в центъра на София.

Годой обърна внимание и на победата на ЦСКА над Лудогорец в първия мач от полуфиналната фаза на турнира за Купата на България. Той сподели, че успехът на „червените“ е бил напълно заслужен. Кошмара, както всички наричат аржентинеца, допълни, че в момента „армейците“ мислят само за Левски, а след Вечното дерби ще се концентрират върху реванша срещу „орлите“.

„Това са мачове, в които трябва да се раздаваш до последната минута“

„Най-важното е, че показахме страхотен характер и не се отказахме до края на двубоя. Още от началото на мача демонстрирахме, че сме дошли в Разград само за победа и търсехме гола. През втората част, въпреки че изоставахме, не спряхме да атакуваме. В крайна сметка постигнахме победа над Лудогорец, която е абсолютна заслужена“.

„Очевидно е много важно да се бележи точно в тези дербита. Но това, което е най-важно, е, че успявам да помагам на отбора и печелим с моя помощ. И сега мога да се прибера спокоен вкъщи и да знам, че съм си свършил работата. Разбира се, срещу Левски ще излезем със същата нагласа за победа. Знаем, че това са мачове, в които трябва да играеш и да се раздаваш до последната минута. Точно това ще направим и срещу Левски, ще търсим успеха“.

„Ние защитаваме цветовете на ЦСКА и се стремим към най-високите цели. Сега сме много близо до крайната цел, а именно Купата на България. Щастливи сме, но не забравяме, че имаме още един мач. Сега обаче се концентрираме за битката с Левски, която е изключително важна и след това ще мислим за реванша с Лудогорец“.

„Аз съм много щастлив за Питас, защото и двамата вкарахме и успяваме да помогнем за победата. Чувствам се добре с него на терена, разбира се, треньора има последната дума и той решава, кой да започва като титуляр, но ние с него се разбираме много добре“, каза Леандро Годой.

