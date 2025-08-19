Срещите на Тръмп със Зеленски и лидерите на ЕС:

ЦСКА дава пожизнена пенсия на още една голяма легенда на "армейците"

19 август 2025, 16:13 часа
31-кратният шампион на България ЦСКА готви още един голям жест към легенда на клуба. "Армейците" възнамеряват да отпуснат пожизнена пенсия на големия Аспарух Никодимов по повод наближаващия му 80-годишен юбилей на 21 август. По подобен начин "червените" оказаха уважение и на друга легендарна личност - Димитър Пенев. Пената също празнува 80-годишен юбилей тази година, а от клуба му организираха страхотно празненство и му отпуснаха пожизнена пенсия заради големите заслуги за историята на ЦСКА.

От ЦСКА са искали да направят и голямо празненство за юбилея на Никодимов, събирайки много легенди на клуба и други футболни лица. Паро обаче предпочел да не се вдига толкова шум около рождения му ден. Неговият рожден ден ще бъде направен в по-тесен кръг, с хора от клуба, които ще го посетят лично, за да го уважат и да му поднесат подаръци.

Аспарух Никодимов

Аспарух Никодимов е една от най-големите легенди на ЦСКА, като има близо 400 мача за клуба в периода 1964 - 1975 година. Той има вкарани 80 гола за отбора, като е печелил титлата на България цели шест пъти. Един от големите му успехи с ЦСКА е достигането до полуфинал на КЕШ през 1967 година. той има и 25 мача за националния отбор на България, като вкарва 7 гола.

Иначе Никодимов оставя следа и като треньор на ЦСКА, като е заставал три пъти начело на "червените". Успява да изведе отбора до четири поредни титли на България. В европейските клубни турнири под ръководството на Никодимов е постигната най-забележителната серия от успешни мачове в историята на тима. През периода 1980 - 1983 ЦСКА елиминира Ливърпул, Нотингам, Монако, Реал Сосидедад и други.

Стефан Йорданов
Стефан Йорданов Отговорен редактор
ЦСКА Аспарух Никодимов
