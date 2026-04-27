"Христо Янев не става за ЦСКА! Какво става при провал за Купата?": Легенда попиля треньора след загубата от Левски

Загубата на ЦСКА във Вечното дерби повдигна сериозни въпроси около бъдещето на Христо Янев начело на отбора. Всъщност не толкова самият резултат, колкото едно решение на родния специалист, което закопа "червените" в мача с Левски, който завърши 1:3 на Националния стадион "Васил Левски". Янев заложи на изцяло променен състав, главно от резерви, с цел да съхрани футболистите си за предстоящия реванш от 1/2-финалите на Купата на България срещу Лудогорец. Единственият шанс за "армейците" да участват в евротурнирите е при триумф за Купата.

"Червената" общност се обяви срещу Христо Янев

След края на срещата Янев пое изцяло отговорността за загубата, но аргументира решението си. След това той срещна подкрепата на спортния директор Бойко Величков, който също оправда действията на треньора. Това обаче по никакъв начин не повлияе на "червената" общност, която остана силно разочарована. Фенове, легенди и футболни фигури разкритикуваха Христо Янев. Бившият нападател на тима Петър Витанов бе сред многото, реагирали остро на случилото се,, като той категорично заяви, че подобни действия показват, че Янев не става за ЦСКА.

"Ако има треньор или състезател, който обрича мача ЦСКА - Левски, той не става нито за ЦСКА, нито за Левски. Във визитката ти е чест да пише, че побеждаваш във Вечното дерби. Не вярвам да му е минала на Янев тази мисъл през главата. Ако се е случило, ръководството трябва да му каже: "Ставай и си заминавай", независимо, че остават още мачове", сподели Патрика в интервю за "Тема Спорт". Той повдигна и въпроса какво ще се случи, ако ЦСКА в крайна сметка не спечели Купата на България.

"Защото това означава, че този хора, които почетохме на стадиона - Джони Велинов, Джеки Димитров, Пената, Стоян Йорданов ще се обърнат в гроба си. Не ми минава даже през акъла, че можеш да неглижираш този мач. Майкъла си е прав за себе си. Ние коментирахме тези неща и на стадиона. Когато върви отборът, обикновено не се правят такива грандиозни промени, още повече, че тези футболисти няма от какво да са изморени. Не мога да си обясня това решение. Какво става при провал за Купата и кой ще носи отговорността, че пак сме четвърти и може да не играем Европа?", допълни още той.

