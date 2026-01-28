След години чакане: Слагат дефибрилатори на обществени места у нас

Поставянето на автоматични външни дефибрилатори на обществени места в България вече е изрично разрешено, а гражданите могат законно да ги използват при спешни случаи на внезапен сърдечен арест. Това стана факт след окончателното приемане от Народното събрание на промените в Закона за здравето, внесени от "Продължаваме промяната - Демократична България" и ГЕРБ.

С новите текстове се създава правна възможност дефибрилатори да бъдат разполагани на публични места и да се използват от всеки гражданин при възникване на спешна ситуация. Законът насърчава оказването на първа помощ при сърдечен арест, когато автоматичният външен дефибрилатор може да бъде решаващ за спасяването на човешки живот. Още: На първо четене: Приеха оказването на първа помощ с външни дефибрилатори

Една от ключовите промени е, че се изключва наказателна отговорност при неуспешен опит за оказване на помощ. Така хората няма да се въздържат да действат от страх от санкции, когато се сблъскат със ситуация на спешна нужда.

Законът изрично допуска дефибрилаторите да бъдат използвани и от хора без медицинско образование или специална подготовка. Това следва утвърдената практика в повечето европейски държави, където подобни устройства са масово достъпни и проектирани така, че да могат да се използват безопасно и интуитивно от всеки. Още: Проф. Иво Петров: Здравеопазването в момента е поставено на дълга пауза

Промените бяха очаквани от години от медицинската общност. При обсъждането им в парламентарната здравна комисия проф. Иво Петров подчерта, че България за съжаление е сред последните страни в Европейския съюз, които въвеждат тази широко прилагана и доказано ефективна мярка за спасяване на човешки живот.