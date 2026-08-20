Бивш капитан и треньор на ЦСКА: "ОФИ Крит не е голям фактор, ЦСКА се доказа в европа"

Бившият капитан и треньор на ЦСКА Адалберт Зафиров даде интервю пред колегите от "Sportal", в което говори за шансовете на "червените" за класиране в основната фаза на Лига Европа. Според него съперникът им в плейофите ОФИ Крит не е голям фактор в европейските мачове, но все пак на "армейците" няма да им бъде лесно. Зафиров обърна внимание и на индивидуалната класа в ЦСКА.

Адалберт Зафиров: "Абсолютно съм оптимист"

Ето какво каза Адалберт Зафиров: "Ицо Янев ще прибегне при същата схема, ще играе при всички случаи, това му носи успех в Европа. Той ще играе с трима централни защитници, с двама крайни. Абсолютно съм оптимист, защото през годините ОФИ Крит не е бил някакъв огромен фактор в Гърция. В момента наистина вървят добре, щом успяха да бият и АЕК за Суперкупата, ще представляват трудност, но ЦСКА се справи с далеч по-класни отбори като Макаби и Карабах. Мисля, че отборът има абсолютната възможност да влезе във фазовата група.

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"Тази тройка никога не би я сменил"

ЦСКА показа, че може да играе срещу силни отбори, показа начина, по който трябва да играе. В смисъл - добре организирани във фаза защита, добре затворени, да не се допуска евентуално стрелба към вратата и да не се допускат положения. Гбамен има невероятни качества за нашето първенство, наистина е топ попадение за ЦСКА. Той във фаза защита е почти безгрешен. В средата на терена според мен тази тройка никога не би я сменил, защото му донася резултат. Това са Жордао, Сенси и Ебонг. Сенси играе с огромна лекота, което много ми харесва.

При Мартино са за мен по-успешни центриранията и подаванията, влизанията са му много по-остри и по-интересни, винаги дават някаква по-голяма острота, докато при Пастор има наистина по-голям брак".

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