Спорт:

Бивш капитан и треньор на ЦСКА: "ОФИ Крит не е голям фактор, ЦСКА се доказа в европа"

20 август 2026, 11:40 часа 543 прочитания 0 коментара
Снимка: CSKA.BG
Бивш капитан и треньор на ЦСКА: "ОФИ Крит не е голям фактор, ЦСКА се доказа в европа"

Бившият капитан и треньор на ЦСКА Адалберт Зафиров даде интервю пред колегите от "Sportal", в което говори за шансовете на "червените" за класиране в основната фаза на Лига Европа. Според него съперникът им в плейофите ОФИ Крит не е голям фактор в европейските мачове, но все пак на "армейците" няма да им бъде лесно. Зафиров обърна внимание и на индивидуалната класа в ЦСКА.

Адалберт Зафиров: "Абсолютно съм оптимист"

Ето какво каза Адалберт Зафиров: "Ицо Янев ще прибегне при същата схема, ще играе при всички случаи, това му носи успех в Европа. Той ще играе с трима централни защитници, с двама крайни. Абсолютно съм оптимист, защото през годините ОФИ Крит не е бил някакъв огромен фактор в Гърция. В момента наистина вървят добре, щом успяха да бият и АЕК за Суперкупата, ще представляват трудност, но ЦСКА се справи с далеч по-класни отбори като Макаби и Карабах. Мисля, че отборът има абсолютната възможност да влезе във фазовата група.

Още: Звезда на ЦСКА: Подготвени сме да играем в основната фаза на Лига Европа!

Христо Янев

"Тази тройка никога не би я сменил"

ЦСКА показа, че може да играе срещу силни отбори, показа начина, по който трябва да играе. В смисъл - добре организирани във фаза защита, добре затворени, да не се допуска евентуално стрелба към вратата и да не се допускат положения. Гбамен има невероятни качества за нашето първенство, наистина е топ попадение за ЦСКА. Той във фаза защита е почти безгрешен. В средата на терена според мен тази тройка никога не би я сменил, защото му донася резултат. Това са Жордао, Сенси и Ебонг. Сенси играе с огромна лекота, което много ми харесва.

При Мартино са за мен по-успешни центриранията и подаванията, влизанията са му много по-остри и по-интересни, винаги дават някаква по-голяма острота, докато при Пастор има наистина по-голям брак".

Още: Един от капитаните на ЦСКА: Дошли сме да покажем добро лице и с помощта на Господ да преодолеем ОФИ!

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Лига Европа ЦСКА ОФИ Крит Адалберт Зафиров
Николай Илиев
Николай Илиев Редактор
Още от Футбол България
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес