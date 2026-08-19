Пожар с гъст дим в склад близо до рафинерията на "Лукойл" в Румъния (ВИДЕО)

Пожар с големи емисии на дим избухна в сряда в склад близо до рафинерията на "Лукойл" в община Плоещ, Румъния, съобщи румънската информационна агенция Agerpes. Населението беше предупредено чрез съобщение RO-ALERT. Огънят се разпространява на площ от приблизително 1000 квадратни метра, в хале, с големи количества дим. Ще бъде издадено съобщение RO-ALERT, за да се предупреди населението.







Пожаритпе в Румъния

Във вторник вечерта пожарникарите от Тулча прекратиха интервенцията за потушаване на пожара, избухнал в понеделник на остров Бабина, където изгоряха около 700 хектара суха растителност и 1000 квадратни метра горска земя, съобщи Инспекторатът за извънредни ситуации (ISU) Делта. ОЩЕ: На руското "ще замръзнете" Украйна отговори: Ще се сгреем на горящите ви рафинерии

За да потушат пожара, чиято вероятна причина не беше посочена, военните пожарникари се намесиха заедно с представители на Горското стопанство и тези на Доброволческата служба за извънредни ситуации Килия Век

Същевременно броят на пожарите на суха растителност, регистрирани от началото на август в румънския окръг Васлуй, се е утроил в сравнение със същия период на миналата година. Според данни, предоставени от представители на Инспектората по извънредни ситуации (ISU) Васлуй, са регистрирани 75 пожара на суха растителност. ОЩЕ: Пожар в естонска отбранителна компания: Първият заподозрян е Русия