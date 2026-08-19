"Вие не сте лекари, а нискообразовани схемаджии": Искат отнемане на права и затвор за личните лекари, извършвали фиктивни ваксинации

Отнемане на права, плащане на лечение и дори затвор - това са предложенията за наказания спрямо личните лекари, позволили си да правят фиктивни ваксинации. За мащаба на проблема стана ясно след обявяване на информацията, че 60% от уж ваксинирани срещу морбили деца всъщност нямат антитела и вероятно при тях става въпрос за отчетена, но непоставена ваксина.

Медицински лица и експерти определиха ситуацията като "свинщина".

Особено критичен беше главният държавен здравен инспектор доц. Ангел Кунчев, който изнесе данните.

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Престъпление и свинщина

"Броят на случаите на морбили в България от март до края на юли тази година достигнаха 489! Водим в Европа за тази година! Вярно - далеч сме от хилядите заболели в други страни за миналата година, епидемията у нас започва да затихва, но можеше ли да не се стига до това? Категорично да! А ето и най-разтърсващите факти - 460 от всички 489 случая (или над 94%) са в три области - Враца, Ловеч и Плевен! Още по-шокиращо - 59,6 % от изследваните "ваксинирани" деца в област Ловеч нямат антитела не само срещу морбили, а и срещу паротит и рубеола - другите два причинителя, включени във ваксината. В огромния брой от случаите това означавна само едно нещо - общопрактикуващият лекар на тези деца е отчел ваксинация, която не е направил", категоричен е доц. Кунчев.

Според него от юридическа и финансова гледна точка това е престъпление, а от човешка - свинщина.

"Фирмите инвестират милиони в разработката на ефективни и безвредни ваксини, държавата отделя милиони да ги закупи, съхръни хладилно, дистрибутира във всеки регион, а НЗОК да плати за прилагането им - и всичко това отива на вятъра защото съответното GP решава, че той може да потъпче закона, да рискува живота и здравето на детето, а в някои случаи и да вземе някой лев от "доволни" родители - антиваксъри", възмущава се доц. Кунчев.

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Той има конкретно предложение - личните лекари на деца, заболели от морбили с отчетена като направена от ОПЛ ваксинация и показали липса на антитела и срещу трите антигена във ваксината, да заплащат стойността на лечението, както и болничните на родителя.

"Нискообразовани схемаджии, които вредят на цялото общество"

"Много харесвам определението на доцент Кунчев, че ситуацията е свинщина. Тази свинщина не се случва само в Плевен, Враца или Ловеч. Многократно родители са ми заявявали, че дори личните лекари в София правят такива "услуги" и то срещу заплащане. Искате документ за ваксинация и ваксината в мивката? Супер, има лични лекари, които предлагат това нещо, но няма да го видите в ценоразписа, а ще го научите по вайбър или фейсбук групите на антиваксърите", коментира от своя страна д-р Дарислав Николов – анестезиолог в УМБАЛСМ "Пирогов".

Според него регулации няма и "институциите си чешат ушите".

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"Аз обаче не искаме да се превръщаме в Америка. Искам да имаме стриктна ваксинационна политика и такива свинщини да не съществуват. Лично ще се погрижа да разбера кои лични лекари си позволяват да правят такива неща. И ще ви го кажа директно: вие не сте лекари, а нискообразовани схемаджии, които вредят на цялото общество и по нищо не се различавате от антиваксърите, които си правят проучванията в тоалетната на пуснат YouTube с RFK Jr. Ваксинирайте си децата. Ваксините не причиняват аутизъм", категоричен е медикът.

Отнемане на права и затвор

"Лекар, който оставя дете без ваксина, издава документ за поставена такава, когато такава не е, застрашава общественото здраве и трябва да понесе последствията от действията си", смята доц. д-р Христиана Бацелова, специалист по Епидемиология на инфекциозните болести.

Още по-далеч в предложенията за санкции отива Петър Велков, учител и образователен експерт.

"60% от децата, заболели от морбили, са доказано фалшиво ваксинирани. Проформа техните лични лекари са ги записали, че са поставили ваксината, а не са. Такива лекари трябва да им спрат правата доживот, глоба за десетки хиляди и защо не 2 години в затвора", смята той.

"Броят на случаите на морбили в България от март до края на юли тази година достигнаха 489! Водим в Европа за тази година! Вярно - далеч сме от хилядите заболели в други страни за миналата година, епидемията у нас започва да затихва, но можеше ли да не се стига до това? Категорично да! П.П. Когато видите поредната статистика за голям процент ваксинационно покритие сред задължителните ваксини у нас, не й вярвайте, фалшивите дози за хиляди", пише още той.