ЦСКА продава последния човек на Гриша Ганчев в Израел

Иван Турицов е последният футболист от отбора, създаден от Гриша Ганчев, който остана в ЦСКА. Но сякаш и неговите дни с „червените“ са преброени, тъй като ръководството на клуба иска да го продаде. Според колегите от „Мач Телеграф“, „армейците“ ще се опитат да му уредят трансфер в Израел. Мениджъри, близки до клуба, разкриха, че ЦСКА предлага Турицов на Апоел Беер Шева.

ЦСКА ще вземе 300 000 евро от сделката

Според информацията се очаква „червените“ да вземат 300 000 евро за правата на защитника. Той се присъедини към „армейците“ през лятото на 2016 г. Игра за втория отбор, след което изкара година и половина под наем в Литекс. Така от зимата на 2019 г., Иван Турицов е част от първия отбор на ЦСКА. За „червените“ той записа 214 мача, в които отбеляза 7 гола и даде 12 асистенции. С „армейците“ Турицов спечели Купата на България през 2021 г.

Иван Турицов изигра едва 605 минути през този сезон

Но през настоящия сезон той не влиза в плановете на треньора Христо Янев, като е записал едва 605 минути за целия първи полусезон. ЦСКА е на 5-то място в Първа лига след края на есенния дял. „Червените“ спечелиха 31 точки от 19 мача – 8 победи, 7 равенства и 4 загуби. Апоел Беер Шева, където би трябвало да заиграе Иван Турицов, е на второто място в първенството на Израел, с 3 точки по-малко от първия Бейтар Йерусалим.

