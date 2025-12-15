ЦСКА с уникален ход - „армейците“ представиха свое клубно приложение (ВИДЕО)

Новостите в ЦСКА продължават с пълна сила. „Червените“ представиха официално днес новото си клубно приложение. То е създадено с цел феновете на тима да за по-близо до своите любимци и е ключова стъпка към сплотяването на „армейската“ общност. Приложението „MyCSKA“ е напълно безплатно и е достъпно за всички, които използват системите Android или iOS.

От ЦСКА обявиха, че благодарение на приложението всеки фен на ЦСКА ще може да спечели уникална възможност да се докосне до любимците си – участие в тренировка, пътуване с отбора или лична среща с някой от играчите. Привържениците също така ще могат да участват в десетки игри, прогнози, куизове и гласувания по важни теми, свързани с „армейския“ клуб. По този начин те ще могат да бъдат максимално близо до отбора и случващото се в него.

„Приложението предлага и специална „армейска“ социална платформа, която ви дава възможност да общувате директно с цялата „червена“ общност. Можете да персонализирате своя профил, да изграждате лична мрежа, да коментирате и споделяте всичко, свързано с любимия клуб. Разбира се – тук ще е и най-достоверната информация, идваща директно от клуба, както и всичко важно за отбора, футболистите, мачовете и събитията, свързани с ЦСКА“.

„Щастливи сме, че благодарение на сътрудничеството по проекта с водещата платформа за фен изживявания Ultrafan постигнахме впечатляващ резултат, който ни нарежда до големите европейски отбори. MyCSKA е поредната важна крачка в дигиталното развитие на най-големия български клуб, включващо интеграция между различните ни платформи – официален сайт, онлайн магазин, социални страници и др“, се казва в част от съобщението на ЦСКА.

