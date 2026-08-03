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ЦСКА се размина с грандовете в ЛК: „Армейците“ се изправят срещу швейцарци или фарьорци, ако отпаднат от Лига Европа!

03 август 2026, 15:55 часа 371 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
ЦСКА се размина с грандовете в ЛК: „Армейците“ се изправят срещу швейцарци или фарьорци, ако отпаднат от Лига Европа!

Тимът на ЦСКА отново изтегли сравнително лесни съперници за плейофите на Лигата на конференциите при положение, че родният гранд отпадне от Макаби Тел Авив в третия квалификационен кръг на Лига Европа. Ако „армейците“ отстъпят пред израелците, то те ще срещнат победителя от двубоя между швейцарския Лугано и Рунавик от Фарьорските острови. Това отреди тегленият днес жребий за третия по сила турнир на Стария континент.

ЦСКА се размина с Брага, Динамо Киев и Карабах 

Отборът на Христо Янев ще гостува в първия мач на 20 август и евентуално ще бъде домакин на реванша след седмица на Националния стадион „Васил Левски“. Победи в този кръг биха осигурили на „червените“ място в основната фаза на Лигата на конференциите и престижни мачове поне до Коледа.

ЦСКА се размина с по-сериозни съперници от ранга на португалския Брага, Динамо Киев или Карабах, когото „армейците“ вече отстраниха в Лига Европа.

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Лига Европа ЦСКА Макаби Тел Авив Лига на конференциите
Бойко Димитров
Бойко Димитров Редактор
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