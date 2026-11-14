Предложиха Мъри Стоилов за селекционер на националния отбор на България

Българският национален отбор по футбол записа пореден разочароващ резултат в Лигата на нациите. "Лъвовете" допуснаха поражение с 0:5 от Исландия в мач от петия кръг на Група 4 Лига С на турнира. По този начин надеждите им за промоция в горната дивизия се изпариха, тъй като заемат предпоследната позиция в класирането с актив от 4 точки. Слабото представяне на тима на Атанас Рибарски предизвика остра реакция от страна на бившия национал Светослав Дяков.

Дяков критикува България след унижението от Исландия

Бившият капитан на Лудогорец бе специален гост в "Sportal studio live", където коментира развоя на срещата между България и Исландия. За него най-притеснителното е било това, че резултатът е закономерен спрямо показаното на терена. По тази причина Дяков смята, че националният отбор се нуждае от треньор с авторитет. Както е известно, за БФС предстои избора на нов селекционер, а Дяков сподели мнение, че Станимир Стоилов е един от малкото, които биха се справили с работата.

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"Не е проблемът резултатът. Проблемът е поведението на нашите футболисти. Това примиренческо поведение срещу един отбор, който не е някакво страшилище", заяви Дяков при гостуването си на "Sportal studio live". "Когато те повикат в националния отбор, да е чест, че ще можеш да работиш с този човек и ще можеш да защитаваш цветовете на България. А не вече повечето по-добри футболисти да гледат като на тежест на националния отбор. Дали работим правилно, дали целта е постоянно да побеждаваме и да загърбваме всякакво развитие на футболисти, за да може да имаме четири тенекиени купи, които струват общо три евро, или да произведем един футболист, когото да продадем?"

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