Димитров: „Мачът е специален, няма как да сме на 100%“

Националният селекционер Александър Димитров говори пред медиите за предстоящия мач на националния отбор срещу Индонезия от турнира FIFA Series, който се провежда в азиатската страна. „Лъвовете“ победиха отбора на Соломонови острови, докато домакините надвиха Сейнт Китс и Нейвис. Това ги противопоставя на своеобразния финал, който ще се проведе на 30 март, понеделник, от 16 ч. българско време. Димитров говори за подготовката на националите в дните преди сблъсъка.

Александър Димитров: „Тепърва предстои да изчистим грешките“

Ето какво каза Александър Димитров: „Климатизацията върви по-добре с всеки изминал ден. Разбира се, няма как да сме на 100% с оглед времето, влагата и температурните амплитуди между България и Индонезия. Доминик Янков най-вероятно няма да може да участва утре, но контузията не е сериозна. Просто ще го запазим, неговото здраве е над всичко. Тепърва предстои да изчистим грешките, но ще се фокусираме и върху позитивните неща, които направихме. Има грешки на растежа, но тепърва ще работим за тяхното отстраняване.

„Имаме време да мислим“

Мачът с Индонезия е специален за мен, защото съм работил тук и като състезател, и като помощник-треньор – имам много добри спомени. Ние не поглеждаме в ранглистата на ФИФА кой къде се намира, а гледаме за нашето представяне – как да се възползваме от слабостите, които един отбор има, и как да противодействаме на силните му страни. Онзи ден Индонезия се представи по-добре срещу Сейнт Китс и Невис спрямо предишните две срещи – срещу Ирак и Саудитска Арабия. Имаме време да мислим върху състава, всеки един от повиканите може да попадне в състава или да влезе в хода на мача.

„Индонезия разполага с играчи от топ 5 първенствата“

Стартовият състав ще бъде ясен утре, всички ще вземат участие в турнира. Възможно е някой от тези, които не играха онзи ден да започнат утре. Това ще стане ясно утре. Фокусираме се винаги върху следващия мач. Даваме всичко, за да победим. Всеки мач е важна победата. Какво ще се случи на терена, не зависи само от нас – имаме достоен съперник. Надявам се да се получи един интересен двубой. Фаворитът в утрешния двубой? Да, Индонезия разполага с играчи от топ 5 първенствата в Европа, нещата са различни спрямо времето, в което бях тук, всички са тук, с изключение на двама от Нидерландия. Натурализират играчи, вчера ми направи много силно впечатление номер 7 и номер 10, имат добра симбиоза между местни играчи и такива от Европа. Не мога да кажа, че има фаворит в двубой.

„Трябва да сме подготвени“

Дузпи? Работим по въпроса. Трябва да сме подготвени за регламента. Той е променен спрямо това преди две години в Азербайджан. Работим и ще сме подготвени за такъв сценарий. Не мога да говоря детайлно за местната лига тук. Още по мое време имаше много добри футболисти, Бамбанг беше искан от Рома, но той не пожела да отиде. С развитието на инфраструктурата, индонезийският футбол върви напред. Знам, че работите и върху развитието на съдийството, защото по мое време имаше доста фрапантни случай. Развивате и треньорството, това ще вдигне нивото на нивото на местния футбол.

Надявам се, че публиката на Индонезия ще напълни стадион GBK, както беше през 2007 г. Феновете тук са изключително отдадени и позитивни, подкрепят отбора си от първата до последната минута – истински и всеотдайно. Сигурен съм, че те ще бъдат дванадесетият индонезийски играч утре“.

