Директор в БФС: Наближи ли мач на националния отбор – започват атаките

Техническият директор на БФС Кирил Котев говори пред медиите преди заминаването на националния отбор за Турция, където тимът на Александър Димитров ще се изправи срещу състава на домакините в мач от квалификациите за Световното първенство в САЩ, Мексико и Канада през лятото на 2026 година. Двубоят между „лъвовете“ и югоизточните ни съседи е утре, 15 ноември от 19:00 часа като ще се проведе в град Бурса.

Кирил Котев сподели, че наближи ли мач на националния отбор и веднага започват атаките по футболистите, треньорския щаб и ръководството на БФС. Както е известно, преди дни Георги Градев обяви, че президентът на футболния съюз Георги Иванов е готов да жертва техническия директор на централата, за да „си запази заплатката“.

„Апелът ми е да бъде по-обединени“

„Ще се опитаме да завършим позитивно тези тежки групи. Надявам се да покажем играта от първото полувреме на домакинския мач с Турция. Надявам се да вземем точки. Пак казвам - трябва вече да вземем точки. Не е приятно, защото започват атаки, когато наближи мач на националния отбор. Тези футболисти имат нужда от подкрепа, но има отвсякъде атаки срещу тях“.

„Надявам се догодина младите момчета да покажат по-стабилни игри и да изглеждаме по-различно. Апелът ми е да бъдем по-обединени и да гледаме в една посока. Това все пак е националният отбор на България. Няма какво да коментирам темата със Светослав Вуцов. Вратите са отворени, но няма как да накараме насила някой да играе за България. Ще е трудно, но точно тези мачове ще изградят младите футболисти“, заяви Кирил Котев.

ОЩЕ: Пореден национал отпадна от групата на България за мачовете с Турция и Грузия