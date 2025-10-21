Твърде красив за киното: Ролите, които Аштън Къчър не получил заради външния си вид

Актьорът Аштън Къчър призна, че външният му вид често е бил определящ във възможностите му да получи определена роля. Той сподели това по време на панел за предстоящия му сериал на FX "The Beauty" на Comic Con в Ню Йорк в събота, 11 октомври. Панелът беше модериран от създателя на сериала Райън Мърфи и в него участваха още актьорите Евън Питърс, Антъни Рамос, Джеръми Поуп и Ребека Хол.

Попитан за опита си да изиграе „забавен суперзлодей“ в сериала, Къчър отговори: "Мисля, че при всяка роля, която получаваш, зависи от външния ти вид, нали? Той е голяма част от това, което внасяш в персонажа. И така, имало е роли, които съм получил заради начина, по който изглеждам, и други, които не съм получил – също заради това."

Снимка: Getty Images

Къчър обясни, че "поняго е разочароващо" да не получи определена роля на герой, който е "паднал на ниско в живота си", само заради прекалено поддържаната си външност. Но също така поясни, че работата му като продуцент му е помогнала да разбере причината за подобни решения.

"Когато разказваш история чрез образи, тези образи трябва да предизвикват определено усещане у публиката", каза Къчър.

Той подчерта, че новата му роля за "The Beauty" е предизвикателство и чудесна различна възможност за изява.

"Без да издавам прекалено много, почти всеки от нас има изключително многопластова роля, в която по някакъв начин — форма или израз — играем нещо, което сме или не сме в даден момент. Това създава възможност да въплътиш несигурностите, които носиш в себе си, които потискаш и криеш от света", коментира актьорът.

Звездата от "That ‘70s Show" похвали Райън Мърфи за това, че му е поверил толкова сложна роля. "Днес много често актьорите могат да играят само типажи, които обществото смята за "подходящи" за тях. Всичко извън това се приема като нарушение на наложените норми", каза той като допълни, че се радва за възможността да влезе в сложния образ на своя герой.

Снимка: Getty Images

За новата роля

"The Beauty" е международен трилър, създаден от Райън Мърфи и Матю Ходжсън, базиран на комикс серията на Джеръми Хаун и Джейсън А. Хърли. Сюжетът разказва за сексуално предавана вирусна инфекция, която "прави хората по-красиви, но с фатални последствия". Премиерата е планирана за Hulu в началото на 2026 г.

А ето какво сподели Къчър за героя си: "Мисля, че той е добър човек. Тоест, научаваш още в началото, че никога не трябва да съдиш своя персонаж, защото хората вършат неща, които може да изглеждат нечестни, но в собствените им очи те вярват, че постъпват правилно".

Освен че играе главна роля, Къчър е и изпълнителен продуцент на сериала "The Beauty".