Земетресение люшна крайбрежието на Адриатическо море (КАРТА)

Хърватският район Сения беше разтърсен от умерено земетресение с магнитуд 3,1 по скалата на Рихтер в 1 часа сутринта снощи, съобщи хърватската медия "Индекс". Епицентърът е регистриран в морето, на седем километра югозападно от града, съобщи Сеизмологичната служба на Република Хърватия. Интензитетът в епицентъра е оценен на ниво IV по скалата на EMS. Трусовете са били усетени и от жителите в по-широкия район - от Риека до остров Раб.

#Earthquake (#potres) confirmed by seismic data.⚠Preliminary info: M3.2 || 27 km SE of #Crikvenica (#Croatia) || 5 min ago (local time 01:00:53). Follow the thread for the updates👇 pic.twitter.com/697uTDjVm2 — EMSC (@LastQuake) October 20, 2025

Последният по-значим трус в района

Припомняме, че през февурари беше регистрирано земетресение в хърватския остров Паг в Адриатическо море. Трусът е бил с магнитуд 3.0 по скалата на Рихтер и е разтърсил Хърватия в 6.10 часа местно време. ОЩЕ: Земетресение разлюля хърватски остров в Адриатическо море

По данни на сеизмолозите епицентърът на труса е бил на около 4 км югоизточно от град Паг. Информацията за земетресението съобщава македонската медия 24info. Сеизмолозите напомнят, че подобни земетресения с по-малка сила са често явление в този регион.

Трусът на острова беше усетен от хората, но не предизвика паника и сериозни щети.

Земетресението обаче успя да премести камбанарията на остров Паг. Поради опасност от падане на части от камбанарията, мястото беше оградено, за да се предотврати достъпът до сградата и да не пострада някой. ОЩЕ: Трусът измести камбанарията: Щетите в хърватския остров Паг (СНИМКИ)