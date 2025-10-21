Войната в Украйна:

С мисъл за бъдещето: Байерн Мюнхен обвърза Венсан Компани с дългосрочен договор

21 октомври 2025, 13:39 часа 172 прочитания 0 коментара
С мисъл за бъдещето: Байерн Мюнхен обвърза Венсан Компани с дългосрочен договор

Байерн Мюнхен продължи с две години договора на треньора Венсан Компани, като той вече е обвързан с баварците до лятото на 2029, съобщиха от германския шампион в комюнике във вторник.

Белгиецът пристигна в Мюнхен през лятото на 2024, за да смени Томас Тухел. Компани се наложи в Байерн, като спечели 34-а шампионска титла на страната още в първия си сезон начело на тима.

Треньорът благодари за доверието 

𝐓𝐇𝐄 𝐁𝐎𝐒𝐒 𝐒𝐓𝐀𝐘𝐒 ‼️ Coach Vincent Kompany extends his contract with FC Bayern München until 𝟮𝟬𝟮𝟵 ✍️ 🔗 https://fc.bayern/Kompany2029

Posted by FC Bayern München on Tuesday, October 21, 2025

„Благодарен съм, чувствам се оценен и искам да благодаря на Байерн за доверието и работната среда, която ми предложи още от първия ден. Имам чувството, че съм тук от дълго време и разбирам добре клуба“, подчерта Венсан Компани в комюнике.

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

През настоящия сезон Байерн спечели първите си 11 мача във всички турнири - седем в Бундеслигата, два в Шампионската лига, един за Купата на Германия и Суперкупата на страна на името на Франц Бекенбауер. Това бе и вторият трофей, спечелен от белгийския специалист.

ОЩЕ: Пълна доминация в "Дер Класикер" и гол №400 за Кейн! Байерн се поизпоти срещу Борусия, но продължи наказателната си акция

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Бойко Димитров
Бойко Димитров Отговорен редактор
Байерн Мюнхен Венсан Компани информация 2025
Още от Футбол свят
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес