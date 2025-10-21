С мисъл за бъдещето: Байерн Мюнхен обвърза Венсан Компани с дългосрочен договор

Байерн Мюнхен продължи с две години договора на треньора Венсан Компани, като той вече е обвързан с баварците до лятото на 2029, съобщиха от германския шампион в комюнике във вторник.

Белгиецът пристигна в Мюнхен през лятото на 2024, за да смени Томас Тухел. Компани се наложи в Байерн, като спечели 34-а шампионска титла на страната още в първия си сезон начело на тима.

Треньорът благодари за доверието

𝐓𝐇𝐄 𝐁𝐎𝐒𝐒 𝐒𝐓𝐀𝐘𝐒 ‼️ Coach Vincent Kompany extends his contract with FC Bayern München until 𝟮𝟬𝟮𝟵 ✍️ 🔗 https://fc.bayern/Kompany2029 Posted by FC Bayern München on Tuesday, October 21, 2025

„Благодарен съм, чувствам се оценен и искам да благодаря на Байерн за доверието и работната среда, която ми предложи още от първия ден. Имам чувството, че съм тук от дълго време и разбирам добре клуба“, подчерта Венсан Компани в комюнике.

През настоящия сезон Байерн спечели първите си 11 мача във всички турнири - седем в Бундеслигата, два в Шампионската лига, един за Купата на Германия и Суперкупата на страна на името на Франц Бекенбауер. Това бе и вторият трофей, спечелен от белгийския специалист.

