Валери Божинов за Левски: Ще е хубаво да станем шампиони, но след това какво? Имаме ли я основата?

Бившият нападател на Левски и националния отбор на България Валери Божинов коментира битката на „сините“ с Лудогорец за титлата в Първа лига. Както е известно, в момента столичани водят с 9 точки пред „орлите“ във временното класиране, а до края на първенството остават 9 кръга. Божинов говори пред колегите от bTV като заяви, че ще е хубаво Левски да стане шампион, но клубът все още не е готов да се бори с тимовете в Европа, тъй като няма необходимата инфраструктура – стадион, база, школа.

Божинов също така разкритикува треньора на Левски Хулио Веласкес за подхода му към мачовете с Лудогорец. Според бившия нападател испанският спецалист се страхува от „орлите“ и поради тази причина е играл без нападател при гостуването в Разград.

„Надявам се в Левски да влязат сериозни спонсори“

„За съжаление приоритетите на Левски са ако може по най-бързия начин да стане шампион. Аз първо бих инвестирал в инфраструктура и след това ще започна да градя отбор. Трябва да си оправя къщата. За детско-юношеската школа е важно да има условия. Да, някой ще ми кажат как сме тренирали ние, но вече сме 2026-а, а не 80-те или 90-те години“.

„Много е хубаво да станем шампиони, защото се събраха толкова години без титла, но след това какво? Имаме ли я основата? База, стадион и таланти, които да бъдат в първия отбор, защото в Шампионската лига има изисквания? Но все пак нека да станем шампиони и да опитаме. Надявам се със спечелването на титлата в Левски да влязат сериозни спонсори, които да инвестират в стадион и база“.

„Бях изненадан от избора на състав срещу Лудогорец. Не разбирам защо Левски не игра с нападател. Не може да отидеш за равенство в Разград. Аз съм Левски. От кой да се притеснявам? Ако падам, но да съм ги надиграл, ще го приема. Харесвам много Хулио Веласкес. Но да ми махнеш ДНК-то и да се страхуваш от Разград, при цялото ми уважение към тях. Левски има армия зад себе си, 12-ият играч. Само с феновете съм побеждавал, когато бях в отбора. Единствено от сините си зависи дали ще станат шампиони“, заяви Валери Божинов.

