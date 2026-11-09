Дългото чакане приключи! Забравено име от ЦСКА отново бележи

Бившият български национал Георги Йомов отново отбеляза гол в официален мач след повече от четири години пауза. 29-годишният футболист се разписа за дублиращия отбор на ЦСКА при победата с 3:1 над Рилски спортист в 15-ия кръг на Втора лига. Успехът върна "червените" на върха в класирането, а попадението на Йомов постави нов важен етап в завръщането му след продължителното наказание.

Георги Йомов отново бележи след над четири години

Последният гол на Йомов преди днешния двубой беше на 28 юли 2022 година срещу Македония Гьорче Петров в Лигата на конференциите. Именно след тази среща футболистът даде положителна допинг проба, заради която впоследствие получи четиригодишно наказание.

Санкцията изтече през август 2026 година, а през септември Йомов се завърна в официален мач с екипа на втория отбор на ЦСКА. Сега крилото записа и първото си попадение след дългото отсъствие, реализирайки дузпа в 85-ата минута.

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ЦСКА II отново е лидер във Втора лига

Двубоят срещу Рилски спортист се проведе на стадиона в Драгалевци, като домакините поведоха в 35-ата минута след автогол на Павел Тодоров. Малко след почивката Марто Бойчев изравни за гостите, но в 64-ата минута ЦСКА отново излезе напред. След удар с глава на Мартин Стойчев топката рикошира в гърба на Виктор Генев и попадна в мрежата.

Крайното 3:1 оформи Йомов от наказателния удар. Пълни 90 минути за "армейците" изигра и Мохамед Брахими от представителния състав. След победата тимът на Любен Любенов събра 31 точки и оглави класирането с две повече от втория Вихрен (Сандански).

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