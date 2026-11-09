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Сръбски зет и американски дипломат: Защо Матю Палмър защитава македонските опорки?

09 ноември 2026, 21:04 часа 655 прочитания 0 коментара
Деница Китанова
Деница Китанова
Снимка: Getty
Сръбски зет и американски дипломат: Защо Матю Палмър защитава македонските опорки?

"Северна Македония е направила всичко, което Европейският съюз е поискал от нея, за да напредне към членство, докато блокадата от България създава лош прецедент за целия регион", заявява бившият специален представител на САЩ за Западните Балкани Матю Палмър в изявление пред MTV, предаде македонската телевизия 21. Палмър подчерта, че двустранните спорове не трябва да възпрепятстват процеса на присъединяване и че очаква по-активна роля от Брюксел и основните държави членки на ЕС.

С други думи Палмър звучи в синхрон с македонските политици срещу България, въпреки че двете съседки се споразумяха още през 2022 г. и подписаха двустранен протокол, който стана неизменна част от европейската преговорна рамка. За съжаление обаче Скопие не изълнява договореностите и с това не може да започне преговорите за ЕС.

Това е така заради ширещия се "Сръбски свят" и сръбско влияние в страната, констатирани в доклада на Европейския парламент от юни 2026 г. 

Защо Палмър защитава македонските опорки?

Белград спъва Скопие по пътя към Европейския съюз - твърди го опозицията в Северна Македония, твърдят го разследвания, твърдят го редица доклади на неправителствени организации, на европейски институции, намекват го и българските служби, говорейки за "регионален фактор".

Каква е връзката на Палмър с Белград?

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„Съпругата ми е от Белград, децата ми говорят сръбски, живял съм там много години. Познавам добре Сърбия и съм привързан към нея. Много бих искал да я видя на ясен път към европейското бъдеще“. Думите са на Палмър, цитиран от сръбската медия "Данас" през 2019 г., която се позовава и на негово интервю пред BBC News на сръбски.

Той не е обикновен дипломат, а освен това е сръбски зет с дълъг служебен стаж у нас, т.е. в Сърбия (последният път между 2011 и 2014 г.), пише още сръбското издание Blic през 2018 г. 

В неофициален разговор Палмър е директен и говори отлично сръбски - с всички падежи, допълва "Данас".

В официалния сайт на американското правителство пише също, че Палмър владее сръбски.

Прави впечатление, че там има доста оскъдна информация за професионалния път на Палмър в Сърбия и пише само, че той е минавал през Белград. ОЩЕ: Марта Кос уби македонските опорки: Никоя държава никога не е получавала гаранция за влизане в ЕС

Снимка: state.gov

От публикацията на "Данас" преди няколко години обаче се вижда, че Палмър започва кариерата си като политически консулски служител в посолството на САЩ в Белград още през 1995 г,. а после представител на САЩ в Западните Балкани през 2019-2021 г.

Балканският регион е бил работна задача на Палмър в периода от 1997 до 1999 г. - когато като служител на Държавния департамент той е отговарял за бивша Югославия. Знаем, че ядрото на бивша Югославия е именно в Белград.

По това време той „координира всички аспекти на американската политика спрямо Сърбия и Черна гора, със специални отговорности, свързани с кризата в Косово“.

Има ли координирана офанзива срещу България?

Прави впечатление, че в последните часове в македонските медии циркулират две интервюта със сходен наратив. Първото е това на Палмър, който е представен като бивш представител на Вашингтон в Западните Балкани и за когото са спестени личните му връзки със Сърбия и професионалния му път там. 

Второто е на австрийския посланик Мартин Памер, който също обяснява как Европа не счита втория протокол за българите за част от европейската преговорна рамка. ОШЕ: Посланикът на Виена в Скопие защити македонските опорки: Вписването на българите не било условие за ЕС (ВИДЕО)

С други думи те изговарят дирижираната от Сърбия македонска гледна точка за ЕС и България, като в интервютата се споменава натиск срещу България тя да отстъпи.  

Всичко това обаче не е официална позиция на ЕС, тъй като както еврокомисарят по разширяването Марта Кос, така и Европейският парламент и Европейската комисия в своите доклади казват, че в Скопие няма напредък и че конституционните промени с вписване на българите в конституцията не подлежат на дискусия и че никой не дава никакви гаранции на държави-кандидатки за Брюксел, каквито иска Скопие. 

Същевременно македонските медии отразяват годишния доклад на ЕК за Северна Македония, който излезе в началото на ноември като добра новина, въпнреки че комисията отчита липса на напредък, неосъществените конституционни реформи и корупцията като проблем пред европейския път на югозападната ни съседка.  ОЩЕ: "Македонски медии? Няма такива": Насер Селмани за свободата на словото и сръбския наратив в Северна Македония (ВИДЕО)

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