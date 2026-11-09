Пристъпите се връщат: 8-годишният Дима отново има нужда от помощ

8-годишният Дима и семейството му отново имат нужда от помощ. Момчето страда от тежка форма на епилепсия и след две направени операции пристъпите се връщат. 66 000 евро са необходими за комплексен преглед на състоянието на детето и евентуална нова операция. Сумата обаче е непосилна за семейството.

Преди 4 години, когато започва войната в Украйна, Елизавета и майка ѝ вземат тежкото решение да напуснат родния Херсон в опит да спасят Дима. Оттогава Балчик е вторият им дом. „България ни помогна изключително много. Безкрайно сме благодарни, тъй като синът ми е много болен. Дойдохме тук, защото той се нуждае от постоянно лечение, а у дома има война“, казва пред bTV Елизавета Пословска, майка на Дима.

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Дима е претърпял две мозъчни операции в клиника в Барселона. След всяка операция е имало подобрение, но пристъпите се връщат отново, разказва майка му. „В момента състоянието на Дима е много тежко. Той получава пристъпи както през деня, така и през нощта – от по-леки до много тежки. Това е много страшно. Животът в постоянен страх е ужасен“, казва Елизавета Пословска.

Медикаментите вече не помагат на Дима, но трябва нов преглед при лекуващия му лекар в Испания. „Трябва да се установи откъде идват пристъпите в момента, за да се прецени дали е възможна нова операция. Ако се окаже, че операцията е възможна, ще я извършат веднага. Затова трябва да съберем необходимата сума, за да можем спокойно да покрием всички разходи“, казва майката на Дима. За да се случи това, са необходими още 36 000 евро.

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„Благодарна съм на всеки, който ни е подкрепял досега, който продължава да бъде до нас през цялото това време и който ще ни подаде ръка за помощ и сега“, казва Елизавета Пословска. На 23 ноември Дима трябва да постъпи в клиниката.

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