“Еее, това не е нормално! А, стига де! Това е единственият, който знам от Бдин Видин“: Изключително тежка игра “Кой съм аз“ (ВИДЕО)

Знаете ли поне един играч, който в някакъв етап от кариерата си е играл за Бдин Видин? Е, Бойко Димитров знае само един, но това му спечели точка в играта “Кой съм аз“. Най-интересният сегмент от предаването “Точно попадение“ отново събра старите кучета в студиото. Стефан Йорданов, Джем Юмеров и Бойко Димитров трябваше да познават футболистите спрямо отборите, през които са преминали по време на професионалната си кариера.

На екрана се показа табелата на Бдин Видин

На екрана, в хронологичен ред, един по един се появяваха отборите, за които е играл мистериозният футболист. Ако някой измежду Стефан, Джем и Бойко има предположение, натиска бутона и дава своя отговор. Те определиха играта “Кой съм аз“ в последния епизод на “Точно попадение“ за най-трудната до момента. За това могат да благодарят само и единствено на своята колежка Дария Александрова. В един от любимите рундове на Бойко – на тема български футбол, първата от четири емблеми на екрана беше тази на Бдин Видин.

“Еее, това не е нормално! А, стига де!“

И докато Стефан и Джем се наканят, Бойко вече беше натиснал бутона. В студиото веднага се разнесе раздразнения глас на Джем, който очевидно беше позабравил как се играе играта, благодарение на дългото му отсъствие. Бойко даде верния отговор – Даниел Боримиров, а Джем беше възмутен: “Еее, това не е нормално! А, стига де!“ Но Бойко вече готов отговор: “Това е единственият, който знам от Бдин Видин“.

Ще издам само, че Даниел Боримиров не беше единственият представител на българския футбол в играта “Кой съм аз“. И също така – тримата “майстори“ получиха цели две подсказки за отделни футболисти. Кой бяха другите българи в играта, кои футболисти затрудниха най-много Стефан, Джем и Бойко и кой сложи наградата “Златния човек“ в джоба си, можете да видите в последния епизод на “Точно попадение“ в YouTube:

