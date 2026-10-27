Европейски гранд набеляза основен футболист на Левски, праща скаути за него

Един от основните футболисти на Левски е привлякъл вниманието на именит европейски клуб. Белгийският Андерлехт проявява интерес към португалския полузащитник Сержиньо, който бързо се утвърди в състава на Хулио Веласкес след пристигането си на "Герена" през лятото. Според информации в белгийските медии представители на клуба ще наблюдават изявите му до края на календарната година, но на този етап няма яснота дали интересът ще прерасне в конкретна оферта.

Андерлехт следи изявите на Сержиньо

26-годишният португалец беше привлечен от Санта Клара срещу 1 милион евро и бързо се превърна във важна част от халфовата линия на "сините". Сержиньо впечатлява с работоспособността си и способността да играе както на по-предни позиции, така и в по-задни зони на полузащитата. Освен с движението си по терена той се отличава с добри подавания и опасни удари към противниковата врата.

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От началото на сезона португалецът има общо четири попадения във всички турнири. В Първа лига е записал 11 участия, един гол и четири асистенции. Въпреки интереса на Андерлехт, евентуален трансфер през януари изглежда далеч от сигурен. Левски трудно би се разделил с един от основните си футболисти в хода на сезона, особено след значителната инвестиция за привличането му.

Левски планира входящи трансфери през зимата

Приоритетът на столичния клуб за зимния трансферен прозорец е подсилването на състава, а не продажбата на ключови играчи. Ръководството на "сините" следи пазара за централен нападател, дясно крило и централен защитник. Разглеждат се и възможности за привличане на качествен вратар.

Очакванията са през зимата Левски да привлече поне две нови попълнения, с които Хулио Веласкес да разполага през втората половина на кампанията.

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