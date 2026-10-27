Синът на американския президент Тръмп - Доналд Тръмп-младши е прекарал два дни на лов в Монголия в компанията на станалия добре известен руски бизнесмен Умар Кремльов – същият, който плати част от разноските за сватбеното му тържество на частен остров на Бахамите. по време на пътуването двамата са се опитвали да избегнат да бъдат снимани заедно, съобщава Financial Times. Снимки са се появили в публичния профил в Instagram на казахстанския блогър Dastan Mukhamedrakhim, но проверка на Actualno.com не ги откри там, затова е възможно вече да са свалени.
Кремльов е бил придружаван и от още един руски бизнесмен - Артур Мартиросов, негов партньор във фонда за рисков капитал "Восход", който е обект на американски санкции. В компанията на Тръмп-младши е бил също така Кевин Смол, дългогодишен дарител на Републиканската партия.
По-рано говорител на Тръмп-младши потвърди, че той и Кремльов са приятели и споделят обща страст към лова.
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Trump Jr. went hunting with a Kremlin-linked oligarch who helped pay for his wedding. According to the Financial Times, the oligarch was Umar Kremlev, a russian businessman with ties to Putin’s security circle. He flew to Mongolia from Kazakhstan on a charter jet, accompanied by a business partner linked to a US-sanctioned investment fund. The two reportedly avoided being photographed together. Trump Jr. shot a rare Altai argali sheep and later dined with Mongolia’s president. Meanwhile, the US Embassy spent $18,715 on hotel rooms for Secret Service agents protecting him. His spokesperson calls Kremlev a personal friend. Why is the Trump family so closely connected to people in Putin’s orbit?— UAVoyager🇺🇦 (@CrimeanVoyager) October 27, 2026
Trump’s son vacationed in Mongolia with a Russian oligarch who has ties to Putin – FT In August, Donald Trump Jr. traveled to Mongolia, accompanied by the U.S. Secret Service and Republican donor Kevin Small. Later, the group was joined by Umar Kremlev—president of the International Boxing Association—and businessman Artur Martirosov, who arrived from Kazakhstan. Together, they went hunting. Previously, Kremlev had been linked to the covert financing of Trump Jr.’s wedding in the Bahamas—a matter that sparked a scandal. Who believes that Trump's mafia gang negotiated anything beneficial for Ukraine?— Jürgen Nauditt 🇩🇪🇺🇦 (@jurgen_nauditt) October 27, 2026
Близък до Путин руски олигарх финансирал тайно сватбата на Доналд Тръмп-младши на Бахамите: Propublica
Заглавната снимка е илюстративна и е направена с инструмента за ИИ ChatGPT5 на OpenAI