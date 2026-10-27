Шефът на НСО разкри какво е ставало в кабинета на Кирил Петков преди ареста на Борисов

Бях извикан на среща в кабинета на премиера Кирил Петков. Разбрах, че ще се извърши арест на Бойко Борисов. Коментираше се, че трябва да се намерят чували с пари при претърсването на дома му. Това каза ген. Емил Тонев, началник на Националната служба за охрана (НСО). Той беше разпитан по делото срещу Кирил Петков, обвинен за престъпление по служба, във връзка с арестите на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, Севдалина Арнаудова и бившият финансов министър Владислав Горанов.

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Тонев разказа, че е бил извикан, за да бъде предупредена охраната на НСО в дома на Борисов, да не стане конфликт между институциите. Инициативата за това е била на Пламен Тончев, председател на Държавна агенция „Национална сигурност“. Тонев посочи, че е предупредил служителя, охранявал Борисов, когато полицията е приближавала. Информацията за това му е била съобщена от Петър Петров, секретар на Съвета по сигурността към Министерския съвет, който впоследствие става зам.-председател на Държавна агенция „Национална сигурност“.

Относно това кой е рапоредил на Бойко Борисов да му бъдат постаени белезници, шефът на НСО отговори: "Мисля, че Асен Василев държеше да се поставят белезници на Борисов". Той посочи, че не помни Кирил Петков да е искал да се слагат белезници.

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В рамките на процеса стана известно, че на срещата в кабинета на Петков са присъствали Асен Василев, Бойко Рашков, Пламен Тончев и Петър Петров. След това са дошли Калина Константинова, Лена Бориславова, Даниел Лорер със съпругата си и Румен Спецов. Началникът на НСО обясни, че намиращите се в кабинета са вдигали наздравици и е имало радост.

Припомняме, че делото срещу Кирил Петков е за длъжностни престъпления в качеството му на министър-председател във връзка с арестите на Бойко Борисов, Владислав Горанов и Севделина Арнаудова през 2022 г.