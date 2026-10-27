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ABYSMATIC с ново видео и първи концерт в София в обновен състав

27 октомври 2026, 14:53 часа 595 прочитания 0 коментара
Снимка: Abysmatic
ABYSMATIC с ново видео и първи концерт в София в обновен състав

Индъстриъл метъл триото ABYSMATIC пусна новото си видео "СТРАШНИ НЕЩА ЖИВЕЯТ В НОЩТА" и се готви да го промотира с първи концерт в София в обновен състав, вече включващ на китарата РАДОСТИНА ЖЕЛЯЗОВА (ex-GWENDYDD). Събитието ще се състои в клуб КУПЕ на 30-ти октомври, като билети могат да се набавят в мрежата на BILET.BG.

Новото парче бележи третия сингъл от предстоящия четвърти албум на групата с работно заглавие "RAVE METAL" и както винаги надгражда и усъвършенства иновативното звучене на бандата, докато клипът към него спокойно може да се мери и с най-високобюджетните западни продукции.

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Лириките, за разлика от много метъл текстове на български, не са просто думи, които запълват място, ами са внимателно изградени кръстосани рими, изпълнени с алегории и символика, и засягат теми като ентропия, личностно развитие и вътрешната сила на индивида.

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Видеото от своя страна пък се фокусира върху всеки един от тримата членове на ABYSMATIC, които сами по себе си са представители на три поколения, и ги поставя в три различни времеви периода - миналото, настоящето и бъдещето, всеки от който е показан разкъсан от вечния стремеж на човечеството към самоунищожение. 

В концерта-промоция в клуб КУПЕ на 30-и октомври ще вземат участие също новоизгряващата и изключително талантлива ANGELIE, която съчетава синт поп с етно мотиви, пионерът на българския сайбърпънк MEI и очарователната YAROST KRASOTA, която ще поддържа настроението с диджей сетове с EBM, dark electro и nu beat.

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Българска музика метъл концерти Abysmatic
Яна Баярова
Яна Баярова Редактор
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