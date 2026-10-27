Още един мечок отива в Парка за мечки в Белица

Кафявият мечок Явор, който от 2012 година живее в зоопарка в Ловеч, ще бъде преместен в Парка за мечки край Белица, след като Община Благоевград и фондация “Четири лапи“ подписаха договор за дарение. С него мечокът преминава под грижите на фондацията, а преместването му предстои съвсем скоро, съобщиха от природозащитната организация. Договорът е сключен в изпълнение на решение на Общинския съвет в Благоевград от 25 септември, с което съветниците дадоха съгласие мечокът Явор да бъде дарен на фондацията. Предложението бе внесено от кмета Методи Байкушев след заявена от природозащитната организация готовност да приеме животното и да му осигури подходящи условия за живот. Още: Разхлаждат се със сладолед и ходят на басейн: Един разказ за щастливи мечки (СНИМКА)

През септември директорът на зоопарка в Благоевград Димитър Иванов каза пред БТА, че Явор е преместен в Ловеч преди повече от десет години, когато в благоевградския зоопарк все още не е било изградено новото заграждение за мечките. Тогава е потърсена възможност за настаняване на възрастния мечок, след като женската мечка Калина родила. По думите на Иванов капацитетът на заграждението в Благоевград е за три мечки, колкото са и обитателите му в момента – женската Калина и мъжките Янчо и Борко.

Карантина с изкуствена бърлога и басейн

Снимка Фондация “Четири лапи“

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В Парка за мечки край Белица мечокът Явор първоначално ще бъде настанен в карантинен сектор с площ от три декара, който разполага с изкуствена бърлога и басейн. Приспособяването му към новата среда ще бъде проследявано от ветеринарния екип и гледачите в мечия парк, посочват още от “Четири лапи“. Организацията оказва подкрепа и на зоопарка в Благоевград с експертни препоръки за подобряване на местообитанията на животните и прилагане на добри практики в грижата за тях. Още: Паркът за мечки в Белица отбелязва 25 години от създаването си

През октомври 2025 година от екип на фондацията бе извършен преглед и бяха приложени контрацептивни мерки на мъжките мечки Янчо и Борко с цел контрол на размножаването, съобразен с капацитета на зоопарка. От природозащитната организация допълват, че преместването на Явор е резултат от сътрудничеството между “Четири лапи“, Община Благоевград и зоопарковете в Благоевград и Ловеч. То е част от усилията на фондацията за подобряване на условията за отглеждане на животните в българските зоопаркове и за контрол на размножаването им съобразно възможностите за осигуряване на подходящи условия. Още: Парк за мечки Белица посрещна новите си обитатели от Аржентина (ВИДЕО+СНИМКИ)