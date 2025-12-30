Феновете на ПАОК избраха гола на Десподов срещу Лудогорец за №1 (ВИДЕО)

Феновете на ПАОК избраха попадението на Кирил Десподов срещу Лудогорец за най-красив гол на месец декември. Капитанът на националния отбор по футбол на България бе избран и за играч на мача, който завърши наравно 3:3 на "Хювефарма Арена" на 11 декември. Крилото отбеляза първия гол за гърците в 38-та минута, когато получи извеждащ пас от Лука Иванушец зад гърба на Антон Недялков и изпрати топката с външен фалц в десния ъгъл на вратаря Хендрик Бонман.

Това бе първи гол за бившия нападател на Лудогорец в Лига Европа от началото на сезона. ПАОК публикува видео от попадението в канала си в YouTube. В началото на второто полувреме родният национал направи и асистенция за Алесандро Воляко.

Голът на Десподов събра 48.66% от гласовете и спечели срещу две други отлични кандидатури - на Тайсон за първенството и на Йоргос Якумакис в мач за Купата на Гърция срещу Арис.

Само преди дни петкратният победител в анкетата за футболист №1 на България Кирил Десподов даде обширно интервю пред колегите от "Мач Телеграф", в което посочи фаворита си за тазгодишното издание на класацията. Според капитана на националния ни отбор Ивайло Чочев заслужава приза - "както заради представянето през 2025-а, така и за цялостен принос". Крилото коментира и представянето си в ПАОК, като категорично не се съгласи с твърденията, че е резерва.

