ФИФА няма никаква милост – четвърти клуб от Първа лига отнесе тежко наказание

Световната футболна централа ФИФА за пореден път показа, че няма никакво намерение да толерира българските клубове, които не спазват нейните правила и наказа четвърти отбор от родната Първа лига. Става въпрос за тима на Ботев Враца. Клубът получи забрана да картотекира нови футболисти за срок от три трансферни прозореца. Санкцията е наложена заради задължения на врачани към бивши играчи и датира от 1 декември.

Ботев Враца също си изпати

Ръководството на Ботев Враца вече е уведомено за наказанието, което е било наложено на клуба от ФИФА. Санкцията обаче може да бъде вдигната веднага, след като тима се разплати с футболистите, на които дължи пари. Когато това се случи, то забраната ще бъде махната до няколко дни. Очаква се шефовете на Ботев да опитат да погасят своите дългове в следващите седмици, за да може наказанието да бъде отменено.

Кои са другите санкционирани тимове?

Ботев Враца пък се превърна в четвъртия отбор от българския елит, който получава подобно наказание от ФИФА в последните няколко седмици. Както е известно, наскоро санкции отнесоха още тимовете на Берое, Спартак Варна и Ботев Пловдив. Преди дни бившият участник в Първа лига Крумовград, който се състезава в Областна група Кърджали/Смолян също бе наказан от ФИФА.

