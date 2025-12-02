Лайфстайл:

ФИФА няма никаква милост – четвърти клуб от Първа лига отнесе тежко наказание

02 декември 2025, 16:34 часа 343 прочитания 0 коментара
ФИФА няма никаква милост – четвърти клуб от Първа лига отнесе тежко наказание

Световната футболна централа ФИФА за пореден път показа, че няма никакво намерение да толерира българските клубове, които не спазват нейните правила и наказа четвърти отбор от родната Първа лига. Става въпрос за тима на Ботев Враца. Клубът получи забрана да картотекира нови футболисти за срок от три трансферни прозореца. Санкцията е наложена заради задължения на врачани към бивши играчи и датира от 1 декември.

Ботев Враца също си изпати 

Ръководството на Ботев Враца вече е уведомено за наказанието, което е било наложено на клуба от ФИФА. Санкцията обаче може да бъде вдигната веднага, след като тима се разплати с футболистите, на които дължи пари. Когато това се случи, то забраната ще бъде махната до няколко дни. Очаква се шефовете на Ботев да опитат да погасят своите дългове в следващите седмици, за да може наказанието да бъде отменено.

Ботев Враца

Кои са другите санкционирани тимове? 

Ботев Враца пък се превърна в четвъртия отбор от българския елит, който получава подобно наказание от ФИФА в последните няколко седмици. Както е известно, наскоро санкции отнесоха още тимовете на Берое, Спартак Варна и Ботев Пловдив. Преди дни бившият участник в Първа лига Крумовград, който се състезава в Областна група Кърджали/Смолян също бе наказан от ФИФА.

ОЩЕ: Изправят ФИФА пред съда заради отмененото наказание на Кристиано Роналдо?

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Бойко Димитров
Бойко Димитров Отговорен редактор
ФИФА Ботев Враца Първа лига
Още от Футбол България
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес