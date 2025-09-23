Гафове пред Стоичков и Пенев, прокуждане от Ганчев и още: Говори сърцатият Николай Бодуров (ВИДЕО)

Централният защитник на Пирин Благоевград Николай Бодуров гостува в подкаста „Код Спорт“, където за първи път разказа редица интересни случки от богата си кариера. Бившият футболист на Литекс и ЦСКА си спомни култови моменти с кавалера на "Златната топка" Христо Стоичков, Гриша Ганчев, Любо Пенев и Нестор Ел Маестро, както и с легендарния Феликс Магат по време на престоя си във Фулъм.

Когато Ганчев разбере, че си бил на дискотека...

"Имал съм конфликти с Гриша Ганчев. Не е един, защото бях вироглав, с рогата напред. Ганчев ме отлъчи в отбора до второ нареждане след мач с Левски. Загубихме 1:4, той ме привика. Аз бях капитан и ми каза да стегна отбора, за да играем евротурнири. На другата вечер с двама албанци от отбора отидохме на дискотека. Не бяхме пили, но някой ни издаде. Получих SMS: "Ти къде беше събота вечер?", започна Бодуров.

"Аз се препотих 2-3 пъти вкъщи. Получих и обаждане. Каза ми, че не иска да ме вижда с отбора. След 2-3 месеца ме върна, защото се извиних. Само тичах и правех фитнес, но ми омръзна. С времето осъзнах, че не съм бил прав", признава той.

В неподражаемия си стил бранителят разкри какво е пял на Гарет Бейл по време на дебюта му за националния отбор в мач срещу Уелс, как се е озовал на афтърпарти на „Виктория Сикрет“ в Лондон, какво са правили играчи на Челси и Арсенал в дискотеките в английската столица и защо футболистите на Литекс са ходили гладни на мачовете. Всичко това и още неразказани истории – гледайте в целия епизод.

