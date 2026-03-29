Спорт:

Гара Дембеле с ужасяващи разкрития за Левски: „Гледаха само как да вземат парите“

29 март 2026, 11:59 часа 189 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images / Guliver
Гара Дембеле с ужасяващи разкрития за Левски: „Гледаха само как да вземат парите“

Бившият нападател на Левски Гара Дембеле разказа потресаваща история, свързана с напускането му на „Герена“. Преди около година той участва в подкаста „Ballon, Main, Corps“, а за българската публика най-интересните моменти бяха популяризирани от страницата „Следа: Левски“. В подкаста Дембеле разказва как не е искал да напуска „сините“, но е бил принуден да подпише с немския Фрайбург. Тогава Левски прибра 1.70 милиона евро за услугите на нападателя.

Гара Дембеле вкара 37 гола в 39 мача за Левски

Гара Дембеле пристигна в Левски през лятото на 2010 г. срещу 200 000 евро от Локомотив Пловдив. Той игра един сезон за „сините“, в който записа 39 мача, вкара 37 гола и даде 7 асистенции във всички турнири. През лятото на 2011 г. Левски го продаде на Фрайбург за 1.70 милиона евро. В подкаста Дембеле разкри, че се е чувствал добре в България и не е имал желание да напуска „Герена“. Но въпреки това той е бил принуден да подпише с немския отбор.

Още: Най-добрият защитник в България: „Развих се много, искам да помагам на Левски“

Гара Дембеле

„Или подписваш с Фрайбург, или приключваш с футбола!“

За преговорите около сделката той сподели: „Президентът беше малко мафиот. Прати двама души да ме пазят като затворник. Казаха ми директно: „Или подписваш с Фрайбург, или приключваш с футбола!“ Гледаха само как да вземат парите веднага“. Нападателят признава, че е преживял раздялата с Левски много тежко и е плакал в самолета. Той сподели още, че в Германия дори езикът звучи агресивно, „сякаш баща иска да убие сина си“. В клуба също са се отнасяли зле с него: „Тичай 12 километра и не ни пука колко гола си вкарал. Това ме уби психически“.

Още: Хулио Веласкес разкри кое е най-важното в Левски и как вижда играта на „сините“

Николай Илиев
Николай Илиев Отговорен редактор
Левски Гара Дембеле Фрайбург
