Георги Иванов скочи на критиците: „тези хора сега се опитват да тровят и сеят раздори“

Президентът на Българския футболен съюз Георги Иванов излезе с позиция по повод ироничните и критичните коментари по повод победата на националния отбор по футбол срещу Соломонови острови с 10:2. Мачът беше от турнира FIFA Series в Индонезия. Позицията на Иванов беше публикувана в сайта на БФС. Той каза, че критиката е добра, само когато е градивна, но някои хора критикуват само, за да говорят лоши неща.

Георги Иванов: „Националният отбор винаги ще бъде подложен на критика“

Ето позицията на Георги Иванов: „Прави впечатление, че след мача определени гласове бяха особено активни в социалните мрежи. Това е среда, в която всеки има право на мнение, но когато става въпрос за националния отбор, вярвам, че отговорността към думите трябва да бъде по-висока. Истината е, че националният отбор винаги ще бъде подложен на критика – както при загуби, така и при победи. Това е част от футбола. Но е важно да не губим мярката и уважението към играчите, които днес защитават честта на България.

Те имат отлични условия за подготовка в рамките на този лагер. Условия, които нямаше да имат и на европейска територия. Тимът работи с високо ниво на професионализъм и отдаденост. Всеки ден виждам как тези млади футболисти влагат усилия, дисциплина и сърце – не просто за резултат, а за бъдещето на националния отбор. Те градят нещо ново.

„Те заслужават подкрепа“

Турнирът FIFA Series, организиран от FIFA, е формат, който тепърва набира скорост и привлича все повече национални отбори от различни континенти. Основната му цел е да предостави международна конкурентна среда и възможност за развитие на отборите извън традиционния календар. За нас участието е както отговорност, така и шанс – да изграждаме отбор, да даваме възможност на играчите да се доказват и да натрупат увереност. Момчетата, които представляват България в момента, подхождат с изключителен професионализъм – както в тренировъчния процес, така и в официалните срещи. Те заслужават подкрепа и разбиране, защото носят тежестта на националната фланелка в един сложен и преходен период.

„Недопустима е подобна атака“

Критиката е важна, когато е градивна. Но още по-важно е да стоим зад отбора си – особено когато той показва желание, дисциплина и стремеж към развитие. В тима са млади момчета, които заслужават подкрепа, а вместо това биват нападани дори в моменти, когато печелят. Недопустима е подобна атака към институцията национален отбор. Трябва да им стане ясно на някои хора, че така няма да стане. Преди две години затворихме война, която убиваше българския футбол, а тези хора сега се опитват отново да тровят и сеят раздори. Футболистите не заслужават подигравки – заслужават доверие. Защото те представляват България“.

