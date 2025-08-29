Войната в Украйна:

Глас от "Герена": Левски не беше на нивото на съперника, мачът бе огледало на българския футбол

Изпълнителният директор на Левски Даниел Боримиров говори и след прибирането на отбора от Нидерландия след реванша с АЗ Алкмаар. Преди заминаването шефът заяви, че надеждата е жива, но сега призна, че домакините определено са били по-добрият отбор. "Трудно се говори след такъв мач, но пък ние сме реалисти и трябва да си признаем, че не бяхме на нивото на съперника. Извадили сме си поука от всички мачове. Благодарение на осемте мача в Европа, натрупахме безценен опит и това ще ни помогне за в бъдеще", каза Боримиров.

"Искам отново да изкажа огромните си благодарности към нашата невероятна публика и без коментар каква фенска маса имаме. Благодаря за подкрепата и за това, че винаги са зад нас и ни подкрепят във всеки един момент", продължи изпълнителният директор на Левски. "За нас е добра оценката", категоричен бе Даниел Боримиров относно цялостното представяне на Левски в евротурнирите. "Левски ще генерира приходи, но генерира и разходи. Като теглим чертата, наистина ще имаме приходи, но тези приходи ще бъдат използвани целенасочено", добави бившият полузащитник.

Даниел Боримиров

"Мисля, че да, този мач беше огледало на българския футбол, всеки един от нас, а и от футболните хора го осъзнават", заяви Боримиров. "Тук е работата на треньорското ръководство. Ще се коментират тези неща, трябва да се фокусираме изцяло върху българското първенство и участието ни за Купата. Клубът вярва на Хулио Веласкес и екипа му, както и на футболистите", отговори той на въпрос дали тежката загуба от АЗ ще повлияе на играчите. 

"Когато има нещо, ще го разберете лично от клуба, няма какво друго да коментирам. Всичко е възможно", завърши Даниел Боримиров с коментар на въпросите дали Марин Петков ще бъде продаден на Монца и може ли скоро Акрам Бурас да подпише с Левски. / БТА

