Глас от "Герена": Левски не беше на нивото на съперника, мачът бе огледало на българския футбол

Изпълнителният директор на Левски Даниел Боримиров говори и след прибирането на отбора от Нидерландия след реванша с АЗ Алкмаар. Преди заминаването шефът заяви, че надеждата е жива, но сега призна, че домакините определено са били по-добрият отбор. "Трудно се говори след такъв мач, но пък ние сме реалисти и трябва да си признаем, че не бяхме на нивото на съперника. Извадили сме си поука от всички мачове. Благодарение на осемте мача в Европа, натрупахме безценен опит и това ще ни помогне за в бъдеще", каза Боримиров.

Боримиров даде добра оценка на Левски за представянето в Европа

"Искам отново да изкажа огромните си благодарности към нашата невероятна публика и без коментар каква фенска маса имаме. Благодаря за подкрепата и за това, че винаги са зад нас и ни подкрепят във всеки един момент", продължи изпълнителният директор на Левски. "За нас е добра оценката", категоричен бе Даниел Боримиров относно цялостното представяне на Левски в евротурнирите. "Левски ще генерира приходи, но генерира и разходи. Като теглим чертата, наистина ще имаме приходи, но тези приходи ще бъдат използвани целенасочено", добави бившият полузащитник.

ОЩЕ: Веласкес направи реална дисекция на "Синя лято 2025" и засипа феновете на Левски със суперлативи

"Мисля, че да, този мач беше огледало на българския футбол, всеки един от нас, а и от футболните хора го осъзнават", заяви Боримиров. "Тук е работата на треньорското ръководство. Ще се коментират тези неща, трябва да се фокусираме изцяло върху българското първенство и участието ни за Купата. Клубът вярва на Хулио Веласкес и екипа му, както и на футболистите", отговори той на въпрос дали тежката загуба от АЗ ще повлияе на играчите.

"Когато има нещо, ще го разберете лично от клуба, няма какво друго да коментирам. Всичко е възможно", завърши Даниел Боримиров с коментар на въпросите дали Марин Петков ще бъде продаден на Монца и може ли скоро Акрам Бурас да подпише с Левски. / БТА

ОЩЕ: Марин Петков ще играе в Италия! Крилото вече се е договорил с новия си отбор