Илиан Илиев не спести критики към съдията след хикса с Лудогорец

02 ноември 2025, 20:10 часа 109 прочитания 0 коментара

Старши треньорът на Черно море Илиан Илиев даде своето мнение след хикса на "моряците" с Лудогорец на "Тича" в двубой от 14-ия кръг на Първа лига. Специалистът обективно коментира, че и двата отбора са изпуснали добри ситуации, тъй като вратарите Кристиан Томов и Серджио Падт са се представили на ниво. Бившият национален селекционер не пропусна да критикува главния съдия на срещата - най-вече заради недадения авантаж в заключителните минути, когато можеше да се стигне и до гол за варненци.

Илиан Илиев: Съдийската комисия трябва да помисли да слага адекватни съдии

„Това си е такъв оспорван мач между два отбора, които се борим за челото. Като желание бяхме добре, игрово първото бяхме по-добре от второто срещу нелош отбор, който е в криза. Компенсирахме в някои моменти с повече сърце“, започна Илиев след равенството между Лудогорец и Черно море.

„Имахме по-чисти ситуации, които трябваше да отбележим, както и те имаха. Получи се доста оспорвана битка, нямаше преминаване на границите. Съжаляваме, че не можахме да победим, и те съжаляват вероятно. Щом и нашият, и техният вратар са имали доста намеси, значи не сме се представили както трябва в защита. На фона на цялата ситуация, излязохме да се сборим в положителния смисъл, съдията не отговаряше на нивото“, продължи той.

„Съдийската комисия трябва да помисли да слага адекватни съдии, той не допринесе да стане качествен футбол. В световния футбол се фаворизира да има авантаж, той накрая спря наша атака. Далеч от мача беше съдията“, алармира специалистът.

Добре е да печелим навън, когато станахме втори, само един равен имахме у дома. ЦСКА 1948 има доста широчина в състава, нямат тази обремененост от публика, от натиск, при нас е обратното – помагат ни хората, трябва да подобрим контрола на топката, трябва да отдадем заслуженото на противника“, завърши наставникът на Черно море.

