Шампионските мечти на Лудогорец май потънаха в Черно море! Абсурден съдийски гаф вбеси Илиан Илиев

Черно море и Лудогорец завършиха 0:0 в интригуващ сблъсък от 14-ия кръг на Първа лига. На "Тича" и двата отбора създадоха доста голови положения, но вратарите Кристиан Томов и Серджио Падт се представиха на завидна висота. В заключителните минути от редовното време главният съдия не пусна авантаж в ситуация, при която нападател на "моряците" излизаше сам срещу противниковия страж, което вбеси старши треньора на варненци Илиан Илиев.

Черно море и Лудогорец не се победиха

Така и двата отбора събраха по 24 точки, оформяйки топ 4 заедно с втория ЦСКА 1948 и лидера Левски. "Орлите" вече изостават с 11 пункта от "сините", което поставя сериозна въпросителна относно шампионските амбиции на разградчани.

От самото начало борбата властваше на терена. В 11-ата минута Томов спаси воле на Видал. Домакините вдигнаха темпото и тормозеха противниковата обрана. В средата на полувремето удар с глава на Алмейда мина на сантиметри от целта. Малко по-късно Падт направи спасяване с една ръка, отразявайки изстрел с глава на Панайотов.

В 38-ата минута Текпетей се сблъска с рефера Венцислав Митрев, което наложи принудителна смяна на крилото. Не след дълго и Дуарте бе спрян от Томов, а при добавката Биле пропусна. В добавеното време опасен шут на Чандъров предизвика намеса на Падт. След почивката Лудогорец натисна. Най-сериозните възможности бяха пропилени от Ерик Биле.

Видал и Сидни също тестваха късмета си, но без успех. Томов продължаваше да блести с рефлекса си. В заключителните минути Лазаров създаде две опасности. При първата бе фаулиран, а при втората - подаде към Панайотов, чийто удар от близка дистанция се оказа слаб. Най-спорната ситуация бе в самия край. Чочев фаулира Чандъров, който изрита топката напред. Кълбото обаче стигна до нападател на Черно море, който излизаше сам срещу Падт. След съдийския сигнал Илиан Илиев не сдържа гнева си, като съблече връхната си дреха и бе готов да нахлуе на терена.

