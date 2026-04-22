Голям талант на Ботев Пловдив и юношески национал на България е в радара на Лацио и Болоня

22 април 2026, 12:23 часа 328 прочитания 0 коментара

Един от най-големите таланти на Ботев Пловдив е попаднал в радара на италианските Лацио и Болоня. Става въпрос за 17-годишния юношески национал на България Самуил Цонов. Това разкриха колегите от „Тема спорт“. В последно време офанзивният полузащитник все по-често получава шанс за изява от страна на треньора на „канарчетата“ Лъчезар Балтанов, а с представянето си е впечатлил тимовете от Ботуша.

Самуил Цонов вече има 14 мача за първия отбор на Ботев 

Самуил Цонов е роден на 30 май 2008 година. Той е продукт на школата на Ботев Пловдив като в началото на сезона получи шанс да се готви с първия отбор на „жълто-черните“. До момента през кампанията младокът има на сметката си 14 мача за „канарчетата“ във всички турнири, в които се е отчел с едно попадение. Той бе точен при загубата на Ботев от Спартак Варна с 2:3 през октомври 2025-та.

Пловдивчани не бързат да се разделят с младока 

Офанзивният полузащитник има договор с Ботев Пловдив до лятото на 2028 година. Според авторитетния сайт „Transfermarkt“ Цонов е оценен на около 100 хиляди евро. На този етап обаче ръководството на „жълто-черните“ не иска да се разделя с таланта, тъй като вижда в него отличен играч за бъдещето. Освен това от новия сезон в Първа лига тимовете ще трябва да използват задължително поне по един български футболист, роден след 1 януари 2003-та, а Самуил Цонов отговаря точно на това условие.

Бойко Димитров
