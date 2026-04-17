Любимец на Сектор Г е бил замесен пряко в трансфера на Око-Флекс в Левски, разкри какво точно се е случило

17 април 2026, 13:18 часа

Армстронг Око-Флекс пристигна в Левски в средата на януари, след като „сините“ активираха откупната клауза, която бе заложена в договора на крилото с Ботев Пловдив. Трансферът бе съпътстван от множество скандали, като финансовият благодетел на „канарчетата“ Илиян Филипов дори заплаши столичани със сериозни санкции, тъй като е на мнение, че сделката е осъществена неправомерно. Въпреки това Око-Флекс облече екипа на Левски и в момента е един от най-важните футболисти в състава на Хулио Веласкес.

Иван Бандаловски се занимава с мениджърска дейност

Един от големите любимци на феновете на ЦСКА е участвал в осъществяването на сделката и разкри какво точно се е случило. Става дума за бившия защитник на „армейците“ и националния отбор на България Иван Бандаловски, който в момента се занимава с мениджърска дейност. Бандата, както всички наричат бранителя, говори в подкаста „Код Спорт“ като разкри, че самият играч е имал много голямо желание да напусне Ботев Пловдив и да премине на стадион „Георги Аспарухов“.

„Самият футболист имаше желание да отиде на „Герена“

„Бяхме замесени пряко в трансфера на Армстронг Око-Флекс от Ботев Пловдив в Левски. Имаше много полемики по темата. Истината за този трансфер е, че самият футболист имаше желание да отиде на „Герена“. Имаше откупна клауза и Левски я активираха. Мисля, че няма казус даже“, обясни Иван Бандаловски.

Бойко Димитров Отговорен редактор
