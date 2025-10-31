Голямо признание: Испанският вестник „Марка“ нареди Хулио Веласкес до Шаби Алонсо, Луис Енрике и Микел Артета

Треньорът на Левски Хулио Веласкес получи огромно признание за работата си при „сините“ от един от най-големите вестници в неговата родина - „Марка“. Изданието публикува обширен материал за най-добрите испански треньори в света в момента. В Топ 3 попаднаха наставниците на Реал Мадрид Шаби Алонсо, на Пари Сен Жермен Луис Енрике и на Арсенал Микел Артета. От „Марка“ обаче обърнаха внимание и на треньорите, които работят в по-непознати първенства. Сред тях попада и Хулио Веласкес.

Испанските треньори са се превърнали в световен еталон

Според материала на „Марка“ Хулио Веласкес е оставил своя отпечатък върху българската Първа лига. Вестникът добавя, че в последните години испанските треньори са се превърнали в световен еталон, а страната постоянно получава запитвания от чуждестранни федерации, които искат да изучат методологията им.

"Има наш специалист в почти всяка страна по света"

„Има живот и извън големите лиги, като испанските треньори водят отборите си в местните първенства към титлата. Такива са Хулио Веласкес (Левски), Хуан Карлос Карседо (Пафос), Алберт Риера (Целие), Гонсало Гарсия (Хайдук Сплит), Тинтин Маркес (ФК Катар) и Пабло Франко (МАС Фез, Мароко)".

"Тези специалисти оставят своя отпечатък в местните първенства. Испанският треньор е световен еталон. Постоянно получаваме запитвания от чуждестранни федерации, които искат да изучат методологията ни. Има наш специалист в почти всяка страна по света и той служи за еталон“, се казва в материала на „Марка“.

