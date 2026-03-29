Голмайсторът на националите подкрепи Йорданов в изказването за Марин Петков

Голмайсторът на националния отбор от турнира FIFA Series в Индонезия Владимир Николов даде интервю, в което подкрепи изказването на Тонислав Йорданов. Според Йорданов българите, които играят в чужбина, са подценявани както в България, така и навън. Николов категорично се присъедини към мнението на съотборника си. Освен това, той говори и за радостта от дебютните си голове за националния отбор. Той вкара хеттрик при победата с 10:2 над Соломонови острови.

Владимир Николов: „Една мечта се сбъдна за мен“

Тонислав Йорданов говори за проблемите, свързани с българите, които играят в чужбина. Владимир Николов го подкрепи, но първо изрази радостта от хеттрика си: „За мен е чест да бъда тук. Искам да благодаря на старши треньора, на целия щаб, на момчетата, на хората, които са зад мен. Последните месеци за мен бяха по-трудни от това, което очаквах. Една мечта се сбъдна за мен. От много време исках да вкарам гол за националния отбор. Всяко момче мечтае да вкара гол за националния отбор. Аз вкарах три, което ми оставя много хубави спомени от Индонезия. Надявам се, че ще вкарам още голове в бъдеще.

„Имаме две последователни победи“

Напълно подкрепям Тонислав Йорданов за това, което каза. Разбира се, че си коментираме в отбора. В крайна сметка имаме две последователни победи и пак се излива негативно отношение върху нас. Това, което си говорим, е, че малко или много голяма част от тези момчета сме минали през U17, U19 и U21. Там сме получавали добри коментари. Сега, когато сме тук, върху нас е изливат лоши коментари. Все едно сме лоши. Надявам се, когато се приберем в България, да се радват нашите близки“.

