"Ако Марин Петков беше сърбин, щяха да го вземат в Ливърпул": Роден национал разкри сериозен проблем на българите в чужбина

"Ако Марин Петков беше сърбин, щяха да го вземат в Ливърпул". Това заяви дебютантът за националния отбор на България - Тонислав Йорданов, след победата на "лъвовете" с 10:2 над Соломонските острови. Нападателят даде много емоционално интервю пред журналистите, пътували с националите ни в Джакарта, в което сподели разочарованието си от реакциите на обществото в социалните мрежи за представянето на отбора. Според него критиките идват от хора, които дори не са гледали мачовете. Йорданов отличи и представянето на бившата звезда на Левски - Марин Петков, и адресира сериозен проблем в българския футбол.

Тонислав Йорданов говори за трудностите на българските футболисти в чужбина

Както е известно, през изминалия зимен трансферен прозорец Левски продаде капитана си Марин Петков на клуба от Саудитска Арабия - Ал Таавун. Преди да се стигне до тази сделка, се съобщаваше, че има интерес към крилото от отбори от Топ 5 първенствата, сред които и Милан. В крайна сметка Петков завърши в Саудитска Арабия, която според Йорданов е под неговото ниво. Бившият играч на ЦСКА, който в момента играе в унгарския Кишварда, разкри, че българските футболисти не могат да пробият на голямата сцена, тъй като чужденците подхождат с пренебрежителност към тях.

"Знаете кога беше последното ни класиране, тогава имахме футболисти на високо ниво. В момента какво трябва да стане, за да вземат един футболист, ако играе в Левски всеки мач? За Марин - не казвам, че е слаб отбор, но го взимат в Саудитска Арабия. Ако е сърбин, ще го вземат в Ливърпул. Защо има такава разлика, вие ми обяснете. Говорим за българин в големите отбори. В чужбина те гледат все едно си нещо по-малко от тях, а в България гледаме чужденците като нещо повече от нас. Царе сме да подкрепяме чужденците, а нас в чужбина никой не ни подкрепя", каза Тонислав Йорданов.

"Никаква подкрепа - само хейт"

След това Йорданов коментира вълната от подигравки и критики, която се сипе в социалните мрежи срещу националния ни отбор: "Не мога да повярвам, че има такива хора - тези, които изсипват този хейт върху нас. Този хейт ни мотивира, естествено. Разочарован съм - има хора, които не са се събличали в час по физическо, а коментират кой как е трябвало да отиграе. Това за мен е несериозно. Не съм видял никаква подкрепа. Не съм чул и видял подкрепа - само хейт. С победи и резултати можем да обърнем това, но дори когато победиш, се изсипва голям хейт, виждате."

"Не знам дали критикуващите са точно футболна общност. Тези хора дори не гледат мачовете, коментират само резултата. Искам да им кажа да са по-позитивни, да гледат на нещата реално, а след това да коментират защо сме загубили или защо сме победили. Не само футболът е проблемът, цялата ни държава не е цвете за мирисане. Виждате в най-силните ни отбори - Левски, ЦСКА и Лудогорец, колко българи играят. По двама играят", каза още Йорданов. След като се позабавляваха срещу Соломонските острови, за "лъвовете" предстои мач с Индонезия.

