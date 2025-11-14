Лидерът във Втора лига вече работи по селекция за българския елит!

Лидерът във Втора лига Дунав Русе се намира в превъзходна форма! Отборът на Георги Чиликов оглавява класирането с 38 точки - 7, пред основния си преследвач Фратрия Варна. В последния кръг "драконите" надвиха именно Фратрия, което им даде спокойствие на върха. Така те останаха непобедени от началото на сезона. За Дунав обаче предстои още едно тежко гостуване - на Янтра в Габрово. "Ковачите" са трети с 29 точки.

Дунав работи по зимната селекция

На този фон колегите от "Тема Спорт" информират, че спортно-техническото ръководство на Дунав вече е започнало работа по зимната селекция. Русенци искат максимално рано да са подготвени за евентуалното участие в елита. При класиране за Първа лига, шефовете планират да запазят гръбнака, около който ще надграждат с класни попълнения.

Поне трима нови се очаква да бъдат привлечени още сега през зимата. Приоритетни позиции са централен защитник, крила и вътрешен халф. Засега Чиликов е доволен от атаката, но не би отказал разнообразие и там. Русенци са най-резултатният тим в първенството досега – с 31 отбелязани попадения и едва 4 допуснати гола. Амбицията на всички е завръщане в елита, но за целта ще е необходимо сериозно освежаване на отбора. Очаква се феновете на Дунав да организират по масово посещение на сблъсъка в Габрово.

