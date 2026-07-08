Капитанът на ЦСКА: Искаме да върнем европейската еуфория в София и да стигнем възможно по-напред! (ВИДЕО)

Капитанът на ЦСКА Бруно Жордао сподели, че „армейците“ имат големи цели за тазгодишното си участие в Лига Европа. Португалският халф говори пред медиите преди двубоя от първия квалификационен кръг на надпреварата срещу Дери Сити като бе категоричен, че всички в клуба искат да върнат европейската еуфория в София и отборът да стигне възможно по-напред във втория по сила турнир на Стария континент.

Жордао допълни, че вече има опит в Лига Европа и се надява това да бъде от полза както на него, така и на останалите футболисти. Той също така сподели, че очаква труден мач срещу Дери Сити, тъй като срещата ще бъде много интензивна и изпълнена с единоборства.

„Чест и привилегия е да съм капитан на този исторически клуб“

„Сигурен съм, че мачовете ще бъдат страхотни. Със смелост, търпения, вяра, решения – знаем срещу кого се изправяме. Мачът ще е интензивен, ще има много единоборства. Имам предишен опит в Лига Европа. Различна е средата в този тип мачове. Вярвам, че моят опит ще е от полза, ще помагам на моите съотборници да имаме достатъчно увереност. 100% всеки от нас е готов да даде всичко от себе си. Това, което ни води, е, че се чувстваме като семейство. Заедно ще се борим, за да постигнем максимално класиране напред. Да постигнем и всичко възможно като титли“.

„За мен е чест и привилегия да съм капитан на този исторически клуб. Да носиш лентата е допълнителна отговорност – трябва да си модел за подражание. Важно е какво правиш не само на терена, а и извън него. Най-много ми помогна е, че винаги съм се старал да помагам на всеки. Почти година съм тук. През цялото време опитвам да давам всичко от себе си. Честта да носиш капитанската лента е една и съща – дали в България или Европа – за мен е удоволствие и привилегия. Запознат съм, виждал съм колко напред е стигал отборът в евротурнирите. Ние ще се стремим да върнем европейската еуфория в София. Искаме да го върнем на феновете и да стигнем възможно по-напред, това е желанието на феновете. Това е и нашето желание“, сподели Бруно Жордао.

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